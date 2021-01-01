Облаштування скверу поблизу однієї з луцьких шкіл вартуватиме місту майже 3 млн грн
17 липень, 23:20
До кінця року в Луцьку облаштують сквер біля школи №26, що на вулиці Кравчука.
Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 26 липня, а аукціон розпочнеться 27 липня. Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Очікувана вартість капітального ремонту скверу становить 2 998 000 гривень.
За ці кошти, відповідно до технічної специфікації, здійснять наступні роботи: розбирання асфальтобетонних покриттiв, розбивання дiлянки, планування площ механiзованим способом, зняття рослинного шару, розробка ґрунту, улаштування дорожнiх корит, улаштування покриття з фігурних елементів мощення, установлення бетонних i залiзобетонних каменiв, розмітка проїжджої частини, облаштування водовідвідного лотка, монтаж кабельної траси, встановлення опор та підключення ліхтарів, встановлення лавок і смітників тощо.
Усі роботи планують завершити до 31 грудня 2021 року. Гарантія на них складатиме сім років.
Раніше ми повідомляли, що сквер у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу школи №26 планують оновити. Там хочуть облаштувати дитячий майданчик, провести освітлення та посіяти газон.
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Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 26 липня, а аукціон розпочнеться 27 липня. Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Очікувана вартість капітального ремонту скверу становить 2 998 000 гривень.
За ці кошти, відповідно до технічної специфікації, здійснять наступні роботи: розбирання асфальтобетонних покриттiв, розбивання дiлянки, планування площ механiзованим способом, зняття рослинного шару, розробка ґрунту, улаштування дорожнiх корит, улаштування покриття з фігурних елементів мощення, установлення бетонних i залiзобетонних каменiв, розмітка проїжджої частини, облаштування водовідвідного лотка, монтаж кабельної траси, встановлення опор та підключення ліхтарів, встановлення лавок і смітників тощо.
Усі роботи планують завершити до 31 грудня 2021 року. Гарантія на них складатиме сім років.
Раніше ми повідомляли, що сквер у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу школи №26 планують оновити. Там хочуть облаштувати дитячий майданчик, провести освітлення та посіяти газон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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