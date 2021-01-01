Облаштування скверу поблизу однієї з луцьких шкіл вартуватиме місту майже 3 млн грн





Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 26 липня, а аукціон розпочнеться 27 липня. Про це



Очікувана вартість капітального ремонту скверу становить 2 998 000 гривень.



За ці кошти, відповідно до технічної специфікації, здійснять наступні роботи: розбирання асфальтобетонних покриттiв, розбивання дiлянки, планування площ механiзованим способом, зняття рослинного шару, розробка ґрунту, улаштування дорожнiх корит, улаштування покриття з фігурних елементів мощення, установлення бетонних i залiзобетонних каменiв, розмітка проїжджої частини, облаштування водовідвідного лотка, монтаж кабельної траси, встановлення опор та підключення ліхтарів, встановлення лавок і смітників тощо.



Усі роботи планують завершити до 31 грудня 2021 року. Гарантія на них складатиме сім років.



Раніше ми повідомляли, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця року в Луцьку облаштують сквер біля школи №26, що на вулиці Кравчука.Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 26 липня, а аукціон розпочнеться 27 липня. Про це повідомляє ІА Волинські новини.Очікувана вартість капітального ремонту скверу становить 2 998 000 гривень.За ці кошти, відповідно до технічної специфікації, здійснять наступні роботи: розбирання асфальтобетонних покриттiв, розбивання дiлянки, планування площ механiзованим способом, зняття рослинного шару, розробка ґрунту, улаштування дорожнiх корит, улаштування покриття з фігурних елементів мощення, установлення бетонних i залiзобетонних каменiв, розмітка проїжджої частини, облаштування водовідвідного лотка, монтаж кабельної траси, встановлення опор та підключення ліхтарів, встановлення лавок і смітників тощо.Усі роботи планують завершити до 31 грудня 2021 року. Гарантія на них складатиме сім років.Раніше ми повідомляли, що сквер у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу школи №26 планують оновити. Там хочуть облаштувати дитячий майданчик, провести освітлення та посіяти газон.

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