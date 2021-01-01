18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають День металурга, а віряни вшановують пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського.
Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко.
Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.
Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.
У цей день 1944 року селище Стара Вижівка було визволене від німців.
18 липня 2008 року Волинському обласному театру ляльок Указом Президента України надано статус академічного.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не варто працювати ввечері.
Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.
Також не бажано позичати гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко.
Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.
Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.
У цей день 1944 року селище Стара Вижівка було визволене від німців.
18 липня 2008 року Волинському обласному театру ляльок Указом Президента України надано статус академічного.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не варто працювати ввечері.
Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.
Також не бажано позичати гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Облаштування скверу поблизу однієї з луцьких шкіл вартуватиме місту майже 3 млн грн
17 липень, 23:20
На Волині «Шлюб за добу» стає все більш популярним
17 липень, 21:27