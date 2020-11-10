У Луцьку цілий район залишився без води





Про це



"У зв’язку з аварійним розривом водопровідної мережі,в районі ЛПЗ та на прилеглих вулицях буде суттєво понижено тиск подачі води аж до припинення водопостачання", - йдеться у повідомленні.



Аварійні бригади розпочали процес підготовки до ліквідації аварійної ситуації в особливо складних умовах. Орієнтовний термін ліквідації аварії та відновлення повного водопостачання на Гнідавській насосній станції – 18 липня, до 14:00.



Про хід робіт чи можливі ускладнення повідомлятимуть додатково. Також зауважили, що упродовж кількох минулих днів у районі ЛПЗ виникали перебої у водопостачанні у зв’язку з відключенням електропостачання на артезіанських свердловинах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 17 липня, район ГПЗ та прилеглі вулиці опились без води через розрив водопровідної мережі на збірному водогоні Гнідавської насосної станції.Про це повідомляє "Луцькводоканал"."У зв’язку з аварійним розривом водопровідної мережі,в районі ЛПЗ та на прилеглих вулицях буде суттєво понижено тиск подачі води аж до припинення водопостачання", - йдеться у повідомленні.Аварійні бригади розпочали процес підготовки до ліквідації аварійної ситуації в особливо складних умовах. Орієнтовний термін ліквідації аварії та відновлення повного водопостачання на Гнідавській насосній станції – 18 липня, до 14:00.Про хід робіт чи можливі ускладнення повідомлятимуть додатково. Також зауважили, що упродовж кількох минулих днів у районі ЛПЗ виникали перебої у водопостачанні у зв’язку з відключенням електропостачання на артезіанських свердловинах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію