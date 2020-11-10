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У Луцьку цілий район залишився без води

У Луцьку цілий район залишився без води
У суботу, 17 липня, район ГПЗ та прилеглі вулиці опились без води через розрив водопровідної мережі на збірному водогоні Гнідавської насосної станції.

Про це повідомляє "Луцькводоканал".

"У зв’язку з аварійним розривом водопровідної мережі,в районі ЛПЗ та на прилеглих вулицях буде суттєво понижено тиск подачі води аж до припинення водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Аварійні бригади розпочали процес підготовки до ліквідації аварійної ситуації в особливо складних умовах. Орієнтовний термін ліквідації аварії та відновлення повного водопостачання на Гнідавській насосній станції – 18 липня, до 14:00.

Про хід робіт чи можливі ускладнення повідомлятимуть додатково. Також зауважили, що упродовж кількох минулих днів у районі ЛПЗ виникали перебої у водопостачанні у зв’язку з відключенням електропостачання на артезіанських свердловинах.

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Теги: відключення води, ГПЗ
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