Каннський кінофестиваль визначив переможців

Джулії Дюкорно.

Про це



Головну нагороду кінофестивалю - Золоту пальмову гілку - отримав фільм "Титан" режисерки Джулії Дюкорно.



Гран-прі Канн здобули стрічки "Герой" (режисер Асгар Фархаді) та "Купе номер шість" (режисер Юхо Куосманен).



Найкращим режисером визнали Леоса Каракса ("Аннетт").



Нагороду за найкращу жіночу роль присудили Ренаті Рейнсве (фільм "Найгірша людина у світі").



Володарем призу за найкращу чоловічу роль став Калеб Лендрі Джонс ("Нітра").



Приз журі дістався фільмам "Пам'ять" (Апітчатпон Вірасетакул) і "Коліно Ахеда" (Надав Лапід).



"Золоту камеру" за найкращий дебют здобула Антонета Аламат Кусіяновіч з фільмом "Муріна".



74-й Каннський кінофестиваль відбувся із 6 до 17 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Франції оголосили лауреатів 74-го Каннського кінофестивалю: Золоту пальмову гілку здобув фільм "Титан"Про це повідомляє Укрінформ.Головну нагороду кінофестивалю - Золоту пальмову гілку - отримав фільм "Титан" режисерки Джулії Дюкорно.Гран-прі Канн здобули стрічки "Герой" (режисер) та "Купе номер шість" (режисер).Найкращим режисером визнали("Аннетт").Нагороду за найкращу жіночу роль присудили(фільм "Найгірша людина у світі").Володарем призу за найкращу чоловічу роль став("Нітра").Приз журі дістався фільмам "Пам'ять" () і "Коліно Ахеда" ()."Золоту камеру" за найкращий дебют здобулаз фільмом "Муріна".74-й Каннський кінофестиваль відбувся із 6 до 17 липня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію