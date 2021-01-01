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Каннський кінофестиваль визначив переможців

Каннський кінофестиваль визначив переможців
У Франції оголосили лауреатів 74-го Каннського кінофестивалю: Золоту пальмову гілку здобув фільм "Титан" Джулії Дюкорно.
Про це повідомляє Укрінформ.

Головну нагороду кінофестивалю - Золоту пальмову гілку - отримав фільм "Титан" режисерки Джулії Дюкорно.

Гран-прі Канн здобули стрічки "Герой" (режисер Асгар Фархаді) та "Купе номер шість" (режисер Юхо Куосманен).

Найкращим режисером визнали Леоса Каракса ("Аннетт").

Нагороду за найкращу жіночу роль присудили Ренаті Рейнсве (фільм "Найгірша людина у світі").

Володарем призу за найкращу чоловічу роль став Калеб Лендрі Джонс ("Нітра").

Приз журі дістався фільмам "Пам'ять" (Апітчатпон Вірасетакул) і "Коліно Ахеда" (Надав Лапід).

"Золоту камеру" за найкращий дебют здобула Антонета Аламат Кусіяновіч з фільмом "Муріна".

74-й Каннський кінофестиваль відбувся із 6 до 17 липня.

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Теги: Канський кінофетиваль, переможці
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