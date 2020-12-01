Сусідські війни: на Волині чоловік обписав хату прокльонами на сусіда





«Війна» триває чотири роки, – пише газета «



Ось такою спаплюженою стоїть батьківська хата Андросюків. Гарно пофарбована, з українським прапором, що розвівається над дахом, але з гнівними плакатами на стінах, що звернені до сусіда: «Дурак? Ти тут ніхто», «Ти вс*аний пасічник», «Ти нелюд, я тобі дам», «Здоров, придурок», «Ти самозванець», «Падло, смердиш падлом, я не маю чим дихати»… Вказано прізвище, до кого адресоване звернення. І головне звинувачення вивішено на комині: «Злодій, заберись з краденої землі».



Хатина, що стала епіцентром сільських балачок, виявилася зачиненою. Чоловік, який ті «білборди» сотворив, тут не живе. Його батьки склали заповіт не на нього, а на одну із сестер, тож він тут по закону й не хазяїн. Чого Микола Андросюк розпоясався, коментувати не стали, але на хату сусіда, з яким у нього виник конфлікт, вказали.



За парканом – добротний дім Радчуків. Його господар Володимир зустрів журналістів теж не надто привітно. Каже, втомився від тих образ, що «кричать» у його бік із сусіднього будинку, й говорити про них не хоче. Але слово за слово – розповів, що ті плакати з’явилися недавно, а до того лайливими словами були обписані стіни.



«То вже тягнеться з чотири роки. Чотири рази хата була обписана, він перекрашував. Я фотографії маю, з ними до юристів, у поліцію звертався. Але що з того? Раніше у тій хаті були батьки Миколи. По-сусідськи жили ми добре, ніколи ні за що не сварилися. Як старий Самійло відбив межу кілочками, так ми по тому й городилися. А тепер син каже, що я в них якусь землю забрав. Яку? У них все приватизовано, а в мене – ні! То що я міг вкрасти?», – розповідає Володимир Якович.



Мова про якісь кілька метрів. Видно, що раніше на тій землі був квітник. Володимир Радчук, розповідаючи, як сусід порізав огорожу, знищив виноград та почав на його території встановлювати свої порядки, тільки рукою махнув. Мовляв, марна та справа – нерви свої витрачати.



«Я з ним конфлікту не маю. У проекті вказано, де межа, то хай в суд йде, як впевнений, що прав. А що ти мене паплюжиш? Та в нього вже все кругом у скандалі, від нього почала родина відказуватися», – розповідає сусід.



У Миколи Андросюка є ще дві сестри та троє братів. Один з них, Володимир, живе у Раймісті. Поцікавились у нього: то хто ж у батьківській хаті хазяїн і за що така моральна помста сусідам?



«Я при батьках жив до їхньої смерті. Сусід наш, вчитель, – хороша людина. Справді, ніколи ніяких сварок ні за що не було. Батьки давно повмирали, а хату заповіли сестрі Тані, яка живе у сусідньому селі. То вона по закону є власниця. А фактично хазяйнує Коля», – розповідає чоловік.



«Мені батько так казав: як буде хто в хаті жити, пусти, а як ні – продай. Ми не продавали. Бо один наш брат, що в Афгані служив, туди переїхав. А Коля його вигнав…», – згадує Тетяна Глинюк.



«Уявіть, ні хата, ні земля не його. А він взяв і повикидав звідти усі братові речі, навіть холодильник на дорогу висунув. Я вступився. А Коля взяв лопату і вдарив мене. То тепер я з ним навіть не говорю. Ну як так можна? Ні встиду, ні совісті не має. Веде себе, як паршивий кіт: пустили в хату – виліз на стіл і напаскудив. Я йому казав, що такого, як він робить, у Волинській області ще не було! А може, й у всій Україні», – каже Володимир Андросюк.



А сестра Тетяна додає: «Позорище! Просила вже Колю не раз, щоб вибрався з батьківської хати. Бо де ж таке нам всім сміховисько зробити? Сил більше нема… А перед сусідом соромно».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Раймісті колишнього Рожищенського району Волині – скандал. На одній з хат з’явилися плакати з лайливими надписами. «Самозванцем», «нелюдом» та «падлом» на все село обізвали… вчителя. Той досі ні з ким конфліктів не мав, а тепер змушений терпіти неймовірне приниження. За що і від кого так перепало чоловікові на схилі літ?«Війна» триває чотири роки, – пише газета « Вісник ».Ось такою спаплюженою стоїть батьківська хата. Гарно пофарбована, з українським прапором, що розвівається над дахом, але з гнівними плакатами на стінах, що звернені до сусіда: «Дурак? Ти тут ніхто», «Ти вс*аний пасічник», «Ти нелюд, я тобі дам», «Здоров, придурок», «Ти самозванець», «Падло, смердиш падлом, я не маю чим дихати»… Вказано прізвище, до кого адресоване звернення. І головне звинувачення вивішено на комині: «Злодій, заберись з краденої землі».Хатина, що стала епіцентром сільських балачок, виявилася зачиненою. Чоловік, який ті «білборди» сотворив, тут не живе. Його батьки склали заповіт не на нього, а на одну із сестер, тож він тут по закону й не хазяїн. Чогорозпоясався, коментувати не стали, але на хату сусіда, з яким у нього виник конфлікт, вказали.За парканом – добротний дімЙого господарзустрів журналістів теж не надто привітно. Каже, втомився від тих образ, що «кричать» у його бік із сусіднього будинку, й говорити про них не хоче. Але слово за слово – розповів, що ті плакати з’явилися недавно, а до того лайливими словами були обписані стіни.«То вже тягнеться з чотири роки. Чотири рази хата була обписана, він перекрашував. Я фотографії маю, з ними до юристів, у поліцію звертався. Але що з того? Раніше у тій хаті були батьки Миколи. По-сусідськи жили ми добре, ніколи ні за що не сварилися. Як старийвідбив межу кілочками, так ми по тому й городилися. А тепер син каже, що я в них якусь землю забрав. Яку? У них все приватизовано, а в мене – ні! То що я міг вкрасти?», – розповідає Володимир Якович.Мова про якісь кілька метрів. Видно, що раніше на тій землі був квітник. Володимир Радчук, розповідаючи, як сусід порізав огорожу, знищив виноград та почав на його території встановлювати свої порядки, тільки рукою махнув. Мовляв, марна та справа – нерви свої витрачати.«Я з ним конфлікту не маю. У проекті вказано, де межа, то хай в суд йде, як впевнений, що прав. А що ти мене паплюжиш? Та в нього вже все кругом у скандалі, від нього почала родина відказуватися», – розповідає сусід.У Миколи Андросюка є ще дві сестри та троє братів. Один з них,живе у Раймісті. Поцікавились у нього: то хто ж у батьківській хаті хазяїн і за що така моральна помста сусідам?«Я при батьках жив до їхньої смерті. Сусід наш, вчитель, – хороша людина. Справді, ніколи ніяких сварок ні за що не було. Батьки давно повмирали, а хату заповіли сестрі, яка живе у сусідньому селі. То вона по закону є власниця. А фактично хазяйнує Коля», – розповідає чоловік.«Мені батько так казав: як буде хто в хаті жити, пусти, а як ні – продай. Ми не продавали. Бо один наш брат, що в Афгані служив, туди переїхав. А Коля його вигнав…», – згадує«Уявіть, ні хата, ні земля не його. А він взяв і повикидав звідти усі братові речі, навіть холодильник на дорогу висунув. Я вступився. А Коля взяв лопату і вдарив мене. То тепер я з ним навіть не говорю. Ну як так можна? Ні встиду, ні совісті не має. Веде себе, як паршивий кіт: пустили в хату – виліз на стіл і напаскудив. Я йому казав, що такого, як він робить, у Волинській області ще не було! А може, й у всій Україні», – каже Володимир Андросюк.А сестра Тетяна додає: «Позорище! Просила вже Колю не раз, щоб вибрався з батьківської хати. Бо де ж таке нам всім сміховисько зробити? Сил більше нема… А перед сусідом соромно».

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