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У контрольному матчі «Волинь» програла «Буковині»

У контрольному матчі «Волинь» програла «Буковині»
У суботу , 17 липня, відбувся контрольний матч між командами ФК "Волинь" та чернівецькими футболістами ФК "Буковина". Результат поєдинку 0:1 на користь чернівчан.
Про перебіг матчу інформує пресслужба волинських хрустоносців.

У звітному поєдинку протягом усього матчу ФК «Волинь» тримала перевагу над суперниками. Ще в дебюті гри вище воріт з вбивчої позиції пробив Олександр Климець, а на 16-й хвилині якимось дивом не влучив у ворота на добиванні Владислав Мороз.

Суперники огризнулися моментом із неточним ударом головою, однак волиняни продовжували знищувати чернівчан своїми атаками – не вистачало лише точного удару! Зокрема, Мороз знову з меж карної зони не влучив у ворота, а наприкінці тайму з гострого кута пробивав Денис Теслюк, однак його постріл в упор взяв на себе голкіпер «Буковини»!

У другому таймі атаки «Хрестоносців» продовжилися: зокрема, удару Назарія Богомаза головою не вистачило лише декількох сантиметрів, аби влучити у дальній кут. А сміливий постріл Олександра Чернова перевів на кутовий воротар чернівчан.

Ще за декілька хвилин Олександр Мартинюк ледь не скористався помилкою голкіпера на виході, однак його удар у фактично порожні ворота прийняв на себе захисник «Буковини».

Підопічні Альберта Шахова продовжували контролювати гру – від удару Богомаза, який перевів на кутовий воротар суперників, до інших цікавих моментів нашої команди. Пробити «чорно-жовтих» волиняни так і не змогли: натомість на останніх хвилинах суперники організували атаку, в якій їм вдалося забити єдиний гол у матчі – 0:1.

Поразка у контрольній грі, звісно ж, засмутила молоду команду «Волині», однак дала їй шанс попрацювати над помилками і недоліками. Виправляти їх нашій команді доведеться уже в першому матчі сезону проти «Агробізнеса», який відбудеться у Волочиську 24 липня.


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Теги: Волинь, Буковина
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