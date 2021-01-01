В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксували 591 новий випадок зараження





Серед заражених - 27 дітей та 4 медпрацівників, - йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я.



Також, за даними МОЗ, минулої доби госпіталізували – 382 особи,

8 хворих померли, а одужав 241 хворий.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 13 429 осіб,

◾ методом ІФА – 3 158 осіб,

◾ експрес-тестами – 9 495 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 244 495 осіб;

◾ одужало – 2 181 198 осіб;

◾ летальних випадків – 52 726;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксували 299 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Серед заражених - 27 дітей та 4 медпрацівників, - йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я.Також, за даними МОЗ, минулої доби госпіталізували – 382 особи,8 хворих померли, а одужав 241 хворий.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 13 429 осіб,◾ методом ІФА – 3 158 осіб,◾ експрес-тестами – 9 495 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 244 495 осіб;◾ одужало – 2 181 198 осіб;◾ летальних випадків – 52 726;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

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