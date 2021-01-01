В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксували 591 новий випадок зараження
Сьогодні, 09:19
За добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксували 299 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед заражених - 27 дітей та 4 медпрацівників, - йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я.
Також, за даними МОЗ, минулої доби госпіталізували – 382 особи,
8 хворих померли, а одужав 241 хворий.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 13 429 осіб,
◾ методом ІФА – 3 158 осіб,
◾ експрес-тестами – 9 495 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 244 495 осіб;
◾ одужало – 2 181 198 осіб;
◾ летальних випадків – 52 726;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
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Серед заражених - 27 дітей та 4 медпрацівників, - йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я.
Також, за даними МОЗ, минулої доби госпіталізували – 382 особи,
8 хворих померли, а одужав 241 хворий.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 13 429 осіб,
◾ методом ІФА – 3 158 осіб,
◾ експрес-тестами – 9 495 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 244 495 осіб;
◾ одужало – 2 181 198 осіб;
◾ летальних випадків – 52 726;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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