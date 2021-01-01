18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:47
Православна церква 18 липня вшановує пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського.
Про це повідомляє УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
Нічого не починайте і не робіть. У цей день можуть статися втрати і непередбачені ситуації.
Прикмети на 18 липня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
Якщо місяць швидко переміщається - до багатого врожаю;
Багато зірок - до ясної погоди;
Молодий місяць яскраво світить - восени буде переважно суха і тепла погода;
Хмарно і зірок практично не видно - до негоди.
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Про це повідомляє УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
Нічого не починайте і не робіть. У цей день можуть статися втрати і непередбачені ситуації.
Прикмети на 18 липня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
Якщо місяць швидко переміщається - до багатого врожаю;
Багато зірок - до ясної погоди;
Молодий місяць яскраво світить - восени буде переважно суха і тепла погода;
Хмарно і зірок практично не видно - до негоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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