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18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Православна церква 18 липня вшановує пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського.

Про це повідомляє УНІАН.

Що сьогодні не можна робити
Нічого не починайте і не робіть. У цей день можуть статися втрати і непередбачені ситуації.

Прикмети на 18 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Якщо місяць швидко переміщається - до багатого врожаю;

Багато зірок - до ясної погоди;

Молодий місяць яскраво світить - восени буде переважно суха і тепла погода;

Хмарно і зірок практично не видно - до негоди.

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Теги: Волинь, Україна
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