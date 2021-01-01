18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





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Що сьогодні не можна робити

Нічого не починайте і не робіть. У цей день можуть статися втрати і непередбачені ситуації.



Прикмети на 18 липня



З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



Якщо місяць швидко переміщається - до багатого врожаю;



Багато зірок - до ясної погоди;



Молодий місяць яскраво світить - восени буде переважно суха і тепла погода;



Хмарно і зірок практично не видно - до негоди.

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