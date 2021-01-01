Де на Волині минулої доби виявили захворювання на COVID-19
Сьогодні, 10:23
За минулу добу на Волині зареєстрували 4 випадки захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.
Так, 3 випадки захворювання зафіксували у Луцькому районі(Луцька ТГ – 1, Горохівська ТГ – 2), ще один випадок зафіксували у Ковельській територіальній громаді.
Усього станом на 18 липня в області зареєстрували 62 251 випадок.
Одужало – 60 959 осіб (за останню добу – 4).
Летальні випадки – 1203 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежили 259 924 особи, за останню добу – 113 осіб.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.
Так, 3 випадки захворювання зафіксували у Луцькому районі(Луцька ТГ – 1, Горохівська ТГ – 2), ще один випадок зафіксували у Ковельській територіальній громаді.
Усього станом на 18 липня в області зареєстрували 62 251 випадок.
Одужало – 60 959 осіб (за останню добу – 4).
Летальні випадки – 1203 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежили 259 924 особи, за останню добу – 113 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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