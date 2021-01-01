Де на Волині минулої доби виявили захворювання на COVID-19





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.



Так, 3 випадки захворювання зафіксували у Луцькому районі(Луцька ТГ – 1, Горохівська ТГ – 2), ще один випадок зафіксували у Ковельській територіальній громаді.



Усього станом на 18 липня в області зареєстрували 62 251 випадок.



Одужало – 60 959 осіб (за останню добу – 4).



Летальні випадки – 1203 (за останню добу –0).



Методом ПЛР всього обстежили 259 924 особи, за останню добу – 113 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 4 випадки захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.Так, 3 випадки захворювання зафіксували у Луцькому районі(Луцька ТГ – 1, Горохівська ТГ – 2), ще один випадок зафіксували у Ковельській територіальній громаді.Усього станом на 18 липня в області зареєстрували 62 251 випадок.Одужало – 60 959 осіб (за останню добу – 4).Летальні випадки – 1203 (за останню добу –0).Методом ПЛР всього обстежили 259 924 особи, за останню добу – 113 осіб.

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