вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині минулої доби виявили захворювання на COVID-19

Де на Волині минулої доби виявили захворювання на COVID-19
За минулу добу на Волині зареєстрували 4 випадки захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.

Так, 3 випадки захворювання зафіксували у Луцькому районі(Луцька ТГ – 1, Горохівська ТГ – 2), ще один випадок зафіксували у Ковельській територіальній громаді.

Усього станом на 18 липня в області зареєстрували 62 251 випадок.

Одужало – 60 959 осіб (за останню добу – 4).

Летальні випадки – 1203 (за останню добу –0).

Методом ПЛР всього обстежили 259 924 особи, за останню добу – 113 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Волинь, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині минулої доби виявили захворювання на COVID-19
Сьогодні, 10:23
18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:47
В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксували 591 новий випадок зараження
Сьогодні, 09:19
У контрольному матчі «Волинь» програла «Буковині»
Сьогодні, 08:20
Сусідські війни: на Волині чоловік обписав хату прокльонами на сусіда
Сьогодні, 07:29
Схожі новини
У боголюбському ковідному госпіталі зайняті майже 90% ліжкомісць У боголюбському ковідному госпіталі зайняті майже 90% ліжкомісць
02 квітень, 11:39
У волинській «інфекційці» – проблеми з киснем для важких хворих на коронавірус У волинській «інфекційці» – проблеми з киснем для важких хворих на коронавірус
01 квітень, 14:01
За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян
13 березень, 13:13
Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко
25 лютий, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині минулої доби виявили захворювання на COVID-19
Сьогодні, 10:23
 0
18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:47
 0
В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксували 591 новий випадок зараження
Сьогодні, 09:19
 0
У контрольному матчі «Волинь» програла «Буковині»
Сьогодні, 08:20
 0
Сусідські війни: на Волині чоловік обписав хату прокльонами на сусіда
Сьогодні, 07:29
 0
Медіа
відео
1/8