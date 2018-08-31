У Дніпрі дівчина повісилася, бо не вступила до навчального закладу





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Журналісти пишуть, що дівчина вирішила накласти на себе руки шляхом повішення через те, що не вступила до навчального закладу.



За попередніми даними, дівчина повісилася на металевій перекладині.

Тіло виявила мати підлітка у дворі свого будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі на вулиці Анни Ахматової знайшли труп 15-річної дівчини, вона залишила передсмертну записку.Про це повідомляє УНІАН.

Журналісти пишуть, що дівчина вирішила накласти на себе руки шляхом повішення через те, що не вступила до навчального закладу.За попередніми даними, дівчина повісилася на металевій перекладині.Тіло виявила мати підлітка у дворі свого будинку.

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