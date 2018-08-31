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У Дніпрі дівчина повісилася, бо не вступила до навчального закладу

У Дніпрі дівчина повісилася, бо не вступила до навчального закладу
У Дніпрі на вулиці Анни Ахматової знайшли труп 15-річної дівчини, вона залишила передсмертну записку.

Про це повідомляє УНІАН.

Журналісти пишуть, що дівчина вирішила накласти на себе руки шляхом повішення через те, що не вступила до навчального закладу.

За попередніми даними, дівчина повісилася на металевій перекладині.
Тіло виявила мати підлітка у дворі свого будинку.

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Теги: Дніпро, самогубство
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