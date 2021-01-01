Погода в Луцьку на понеділок, 19 липня





Про це йдеться на сайті Sinoptik.



Нічний дощ із грозою вранці зміниться на сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати, а ближче до вечора припинитися.



Вітер північний, південно-західний 3-3,5 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься між позначками +22°-+20°, вдень – +22° – +23°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.Про це йдеться на сайті Sinoptik.Нічний дощ із грозою вранці зміниться на сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати, а ближче до вечора припинитися.Вітер північний, південно-західний 3-3,5 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься між позначками +22°-+20°, вдень – +22° – +23°.

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