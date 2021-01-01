В Україну привезли два мільйони доз американської вакцини Moderna
Сьогодні, 14:29
США відправили Україні 2 мільйони доз вакцини ModernaСША відправили Україні 2 мільйони доз вакцини Moderna.
Цю партію надав уряд Сполучених Штатів у рамках глобальної ініціативи COVAX, - повідомляє Бабель.
За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, ця партія вакцини призначена для щеплення організованих колективів і професійних груп з попередніх етапів вакцинації.
Розвозити препарат в регіони почнуть сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області.
«Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це значить, що після повного курсу щеплення нею можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів», — наголосив міністр.
Зберігання вакцини з дотриманням холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
Препарат американської компанії Moderna використовують у США та країнах ЄС.
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Цю партію надав уряд Сполучених Штатів у рамках глобальної ініціативи COVAX, - повідомляє Бабель.
За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, ця партія вакцини призначена для щеплення організованих колективів і професійних груп з попередніх етапів вакцинації.
Розвозити препарат в регіони почнуть сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області.
«Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це значить, що після повного курсу щеплення нею можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів», — наголосив міністр.
Зберігання вакцини з дотриманням холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
Препарат американської компанії Moderna використовують у США та країнах ЄС.
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