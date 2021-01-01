На Світязі через шторм 19 людей не могли дістатися до берега

На Волині працівники ДСНС врятували 19 відпочивальників, які через шторм не могли дістатися на берег озера Світязь.Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.17 липня наприкінці дня на озері Світязь спостерігалися ускладнені погодні умови, зокрема пориви вітру до 18 м/с. У результаті 19 людей, які купалися, плавали або вийшли на озеро на катамаранах, не змогли самостійно повернутися на берег. Дехто з потерпілих дістався до острова, а решта перебували посеред Світязя на плавзасобах, що через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими.Рятувальна операція розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах. Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а відтак – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові.Надзвичайну подію ліквідували о 19:27. У результаті проведених робіт врятували 19 осіб, з них 10 чоловіків, 7 жінок та 2 дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували. На місці події працювали 5 осіб.