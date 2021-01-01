На Світязі через шторм 19 людей не могли дістатися до берега
Сьогодні, 12:26
На Волині працівники ДСНС врятували 19 відпочивальників, які через шторм не могли дістатися на берег озера Світязь.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
17 липня наприкінці дня на озері Світязь спостерігалися ускладнені погодні умови, зокрема пориви вітру до 18 м/с. У результаті 19 людей, які купалися, плавали або вийшли на озеро на катамаранах, не змогли самостійно повернутися на берег. Дехто з потерпілих дістався до острова, а решта перебували посеред Світязя на плавзасобах, що через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими.
Рятувальна операція розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах. Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а відтак – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові.
Надзвичайну подію ліквідували о 19:27. У результаті проведених робіт врятували 19 осіб, з них 10 чоловіків, 7 жінок та 2 дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували. На місці події працювали 5 осіб.
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Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
17 липня наприкінці дня на озері Світязь спостерігалися ускладнені погодні умови, зокрема пориви вітру до 18 м/с. У результаті 19 людей, які купалися, плавали або вийшли на озеро на катамаранах, не змогли самостійно повернутися на берег. Дехто з потерпілих дістався до острова, а решта перебували посеред Світязя на плавзасобах, що через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими.
Рятувальна операція розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах. Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а відтак – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові.
Надзвичайну подію ліквідували о 19:27. У результаті проведених робіт врятували 19 осіб, з них 10 чоловіків, 7 жінок та 2 дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували. На місці події працювали 5 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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