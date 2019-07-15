«Вечірній квартал» перейде на українську мову
Сьогодні, 15:10
Після того, як 16 червня 2021 року в силу вступили нові норми Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", гумористичне шоу "Вечірній Квартал" поміняє формат.
Тепер актори виступатимуть на сцені українською мовою, а ось пісні і жарти залишаться на російській, - повідомляє Obozrevatel.
Так, за повідомленням прес-служби "Кварталу 95" актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства України.
"З цього дня, 16 липня, супровід (конферанс) всіх концертів" Вечірнього Кварталу "здійснюється державною мовою", – заявили в прес-службі.
Актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства України
Також наголошується, що винятком у використанні української мови можуть стати пісні, фонограми і деякі моменти у виступі. Так, в цих випадках дозволяється використовувати інші мови, зокрема і російську.
"Це дозволено відповідно до частини другої статті 23 Закону" Про забезпечення функціонування української мови як державної ", – відзначили представники гумористичного шоу.
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Тепер актори виступатимуть на сцені українською мовою, а ось пісні і жарти залишаться на російській, - повідомляє Obozrevatel.
Так, за повідомленням прес-служби "Кварталу 95" актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства України.
"З цього дня, 16 липня, супровід (конферанс) всіх концертів" Вечірнього Кварталу "здійснюється державною мовою", – заявили в прес-службі.
Актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства України
Також наголошується, що винятком у використанні української мови можуть стати пісні, фонограми і деякі моменти у виступі. Так, в цих випадках дозволяється використовувати інші мови, зокрема і російську.
"Це дозволено відповідно до частини другої статті 23 Закону" Про забезпечення функціонування української мови як державної ", – відзначили представники гумористичного шоу.
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