«Вечірній квартал» перейде на українську мову





Тепер актори виступатимуть на сцені українською мовою, а ось пісні і жарти залишаться на російській, - повідомляє



Так, за повідомленням прес-служби "Кварталу 95" актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства України.



"З цього дня, 16 липня, супровід (конферанс) всіх концертів" Вечірнього Кварталу "здійснюється державною мовою", – заявили в прес-службі.



Актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства України



Також наголошується, що винятком у використанні української мови можуть стати пісні, фонограми і деякі моменти у виступі. Так, в цих випадках дозволяється використовувати інші мови, зокрема і російську.



"Це дозволено відповідно до частини другої статті 23 Закону" Про забезпечення функціонування української мови як державної ", – відзначили представники гумористичного шоу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після того, як 16 червня 2021 року в силу вступили нові норми Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", гумористичне шоу "Вечірній Квартал" поміняє формат.Тепер актори виступатимуть на сцені українською мовою, а ось пісні і жарти залишаться на російській, - повідомляє Obozrevatel Так, за повідомленням прес-служби "Кварталу 95" актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства України."З цього дня, 16 липня, супровід (конферанс) всіх концертів" Вечірнього Кварталу "здійснюється державною мовою", – заявили в прес-службі.Актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства УкраїниТакож наголошується, що винятком у використанні української мови можуть стати пісні, фонограми і деякі моменти у виступі. Так, в цих випадках дозволяється використовувати інші мови, зокрема і російську."Це дозволено відповідно до частини другої статті 23 Закону" Про забезпечення функціонування української мови як державної ", – відзначили представники гумористичного шоу.

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