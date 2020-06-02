Лучанин MONATIK анонсував новий проєкт із Лаймою Вайкуле. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
Уродженець Луцька Дмитро Монатик анонсував спільний проєкт з відомою латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.
Про це артист повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Повідомлення про спільний проєкт написала в соцмережах і Лайма Вайкуле, а Дмитро Монатик опублікував і відео з репетиції.
"З легендарною, неповторною Лаймою Вайкуле готуємо для Вас дещо запальне! Зовсім скоро в "Квартал95"! Лайма Вайкуле, ви-тотальний захват! Я вас обожнюю!" - йдеться у повідомленні Монатика.
Лайма Вайкуле на своїй інстаграм-сторінці опублікувала відео, де вона разом з лучанином Монатиком анонсують проєкт.
"Нарешті це відбувається, ми з Лаймою зустрілися разом. Виходить, відеороботу знімали окремо, а онлайн-перфоманс зробимо разом", - сказав артист.
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Про це артист повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Повідомлення про спільний проєкт написала в соцмережах і Лайма Вайкуле, а Дмитро Монатик опублікував і відео з репетиції.
"З легендарною, неповторною Лаймою Вайкуле готуємо для Вас дещо запальне! Зовсім скоро в "Квартал95"! Лайма Вайкуле, ви-тотальний захват! Я вас обожнюю!" - йдеться у повідомленні Монатика.
Лайма Вайкуле на своїй інстаграм-сторінці опублікувала відео, де вона разом з лучанином Монатиком анонсують проєкт.
"Нарешті це відбувається, ми з Лаймою зустрілися разом. Виходить, відеороботу знімали окремо, а онлайн-перфоманс зробимо разом", - сказав артист.
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Коментарі 1
Ну кому він цікавий, і кому він треба?
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