MONATIK здійснив мрію фанатки і заспівав з нею дуетом на концерті. ВІДЕО

Дмитро Монатик, який народився та виріс в обласному центрі Волині, здійснив мрію своєї фанатки, заспівавши з нею дуетом.



Про це повідомляє



MONATIK (Дмитро Монатік) здійснив мрію української фанатки – співак заспівав разом із дівчиною в дуеті. Пара виконала під час концерту артиста в Одесі трек "Сильно". Артист запросив на сцену фанатку із залу, яка стояла з плакатом "Мрію заспівати з Монатіком".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий співак, який народився та виріс в обласному центрі Волині, здійснив мрію своєї фанатки, заспівавши з нею дуетом.Про це повідомляє Obozrevatel MONATIK (Дмитро Монатік) здійснив мрію української фанатки – співак заспівав разом із дівчиною в дуеті. Пара виконала під час концерту артиста в Одесі трек "Сильно". Артист запросив на сцену фанатку із залу, яка стояла з плакатом "Мрію заспівати з Монатіком".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію