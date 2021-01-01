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MONATIK здійснив мрію фанатки і заспівав з нею дуетом на концерті. ВІДЕО

MONATIK здійснив мрію фанатки і заспівав з нею дуетом на концерті. ВІДЕО
Відомий співак Дмитро Монатик, який народився та виріс в обласному центрі Волині, здійснив мрію своєї фанатки, заспівавши з нею дуетом.

Про це повідомляє Obozrevatel.

MONATIK (Дмитро Монатік) здійснив мрію української фанатки – співак заспівав разом із дівчиною в дуеті. Пара виконала під час концерту артиста в Одесі трек "Сильно". Артист запросив на сцену фанатку із залу, яка стояла з плакатом "Мрію заспівати з Монатіком".



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Теги: Волинь, Дмитро Монатик
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