Де відпочити на Азовському морі: найкращі пляжі і ціни на житло
Сьогодні, 19:31
Літо - час відпусток та відпочинку. Для любителів розслабитися на морському узбережжі є багато варіантів відпочити на Батьківщині.
У матеріалі OBOZREVATEL йдеться, як і де комфортно і з найменшими витратами. У статті йдеться, як дешевше харчуватися і скільки коштуватиме житло. Про актуальні ціни на житло та їжу розповіли виданню відпочивальники.
Про те, куди краще поїхати відпочивати влітку на узбережжі Азовського морі, де дешевше харчуватися і в яку суму обійдеться житло – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про актуальні ціни на житло та їжу розповіли виданню відпочивальники.
Так, найпопулярнішими і найдоступнішими багато років поспіль залишаються курорти Азовського моря: Кирилівка, Бердянськ, Мелекіно, Генічеськ та інші.
Кирилівка, Федотова коса та коса Пересип
Кирилівка – це один із небагатьох напрямків пляжного відпочинку на Азовському морі, де є безліч розваг на будь-який смак.
У Кирилівці величезний вибір розваг
Сюди з'їжджається молодь, щоб потанцювати в місцевих клубах і покурити кальян на пляжі, для дітей тут також роздолля – є дельфінарій, аквапарк, луна-парк, сафарі-парк, батути і водні гірки на пляжах.
У кінці Федотової коси розташовується курортне селище Степок із широкими піщаними пляжами
У Кирилівці й на прилеглих до селища Федотовій косі та косі Пересип також величезний вибір житла: приватний сектор, бази відпочинку, наметове містечко й готелі. Є кафе та ринки.
У кінці Федотової коси розташовується курортне селище Степок із широкими піщаними пляжами, яке примикає до заповідника Бірючий острів.
Ціна за житло на добу: від 150 грн з людини (розміщення в приватному секторі або гостьовому будинку, зі спільним санвузлом), готелі – від 400 грн з людини. Невеликий котедж на морі можна винайняти від 1100 грн за добу.
Бердянськ
Місто Бердянськ розташоване, як і Кирилівка, в Запорізькій області, але на західному березі Білосарайської затоки. Сюди найзручніше добиратися: просто в місті є залізниця й автодорожня станція, тому сюди ходять прямі поїзди і регулярні автобуси.
У Бердянськ їздять прямі поїзди і регулярні автобуси.
Також з міста курсують маршрутки до Бердянської коси. Зараз там працює близько ста баз відпочинку та оздоровчих закладів, а пляжі славляться своєю чистотою, зручними лежаками та мальовничими солом'яними парасольками.
Також у місті є аквапарк (дорослий квиток – 580 гривень), дельфінарій (200 грн вхід) і зоопарк (200 гривень для дорослих і 150 для дітей).
На Бердянській косі пляжі славляться своєю чистотою
Ціна за житло на добу: у приватному секторі ціна відрізняється залежно від району. Так, на вулиці Курортній (ближче до моря) ціни будуть починатися від 400 грн за номер, у районі Слобідка (за 10 хвилин від моря) – від 150 грн/особа, а в районі Ліски або 3-го пляжу – від 120 грн/особа (одна зупинка громадського транспорту або 15-20 хвилин пішки). Винайняти двокімнатну квартиру в Бердянську можна від 600 грн на добу. Бюджетні готелі можна знайти за 600 грн/ номер, люкс і недалеко від пляжу обійдеться вже в 1300/номер.
Генічеськ
Генічеськ – курортне місто в Херсонській області зі зручним розташуванням: сюди регулярно ходять поїзди та автобуси. У місті безліч розваг, піщаний берег, а море мілке, що сподобається сім'ям з маленькими дітьми. Також недалеко від Генічеська, на Арабатській стрілці, розташовується курортне селище Щасливцеве з гарячими джерелами, солоним озером Сиваш і лікувальними грязями.
У Генічеську мілке море та піщані пляжі.
Ціни за житло на добу: ціни в пансіонатах стартують від 200 до 500 грн на добу, в гостьових будинках трохи вищі – від 450 до 800 грн на добу, а номери в готелях обійдуться щонайменше в 500 грн. Також можна підшукати й дешеві варіанти житла в приватному секторі за 100-150 грн з людини на добу.
Мелекіне
Мелекіне – це невелике курортне село в Донецькій області, куди можна легко дістатися на машині або поїзді через Маріуполь практично з будь-якої точки України.
Мелекіне – це невелике курортне село в Донецькій області
Пляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у воду. Влітку море тут добре прогрівається і тому ідеально підходить для відпочинку всією сім'єю. Умовно курорт ділять на 1-й і 2-й спуск.
Пляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у воду
Курорти Мелекіне зазвичай вибирають ті, хто віддає перевагу розміреному відпочинку і близькому проживанню біля пляжу. Ціни нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортами.
Ціни за житло на добу: готелів і великих готелів з усіма зручностями в селі годі й шукати, тому слід розглядати варіанти проживання в приватному секторі, на базі відпочинку або в гостьовому будинку.
Так, ціни відрізняються залежно від наявності зручностей:
зі зручностями на території – від 100 гривень;
зі зручностями на поверсі/блоці – від 200-300 гривень;
з усіма зручностями – від 300-600 гривень.
Ціни в Мелекіне нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортами
Приморський Посад
Невелике курортне селище Приморський Посад розташовується практично навпроти Новокостянтинівки на протилежному березі Домузла. Тут немає гучних розваг і розвиненої інфраструктури, проте спокійний пляжний відпочинок із чистим морем припаде до смаку відпочивальникам.
Ціни за житло на добу: в Примпосаді можна зупинитися в приватному секторі, пансіонаті чи на базі відпочинку. Можна винайняти кімнату без зручностей за 100-200 грн з людини, а можна заселитися в приватний будиночок недалеко від моря за 300-650 грн.
Арабатська стрілка
Арабатка славиться своєю відносною дешевизною і спокійним відпочинком далеко від заводів, запорошених галасливих доріг і залізничних станцій.
Арабатка славиться своєю відносною дешевизною і спокійним відпочинком далеко від заводів, запорошених галасливих доріг і залізничних станцій.
Інфраструктура практично відсутня, проте це компенсується чистим повітрям, глибоким відкритим морем, гліцериновим озером, гарячим джерелом "Чокрак" і наметовим містечком для "диких" туристів.
Ціни за житло на добу на Арабатській стрілці
Харчування на Азовському морі
Харчуватися можна як у кафе, так і купувати їжу на ринках і готувати на кухні просто на своїй базі відпочинку.
Також готові обіди привозять у мікроавтобусах просто до пляжів, щоправда, ціни там досить високі: порція картопляного пюре на одного коштує 25 грн, 100-грамова порція салату "шуба" – 50 грн, маленька домашня піца – 45 грн, смажені й печені пиріжки по 18-25 грн.
На Азовському морі їжу можна купувати на ринках або харчуватися в кафе
А ось пиріжки, які носять пляжем, обійдуться вже від 30 грн за штуку, самса – від 55 грн. Пахлава коштує 60 грн, а один качан кукурудзи – 50.
Варто відзначити, що відійшовши від пляжу на 200-400 метрів, можна придбати кукурудзу за лояльнішою ціною – варену за 25 грн/шт, а сиру – за 18 грн/шт. Також на ринках ціни на всі овочі й фрукти значно нижчі, ніж у магазинах.
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У матеріалі OBOZREVATEL йдеться, як і де комфортно і з найменшими витратами. У статті йдеться, як дешевше харчуватися і скільки коштуватиме житло. Про актуальні ціни на житло та їжу розповіли виданню відпочивальники.
Про те, куди краще поїхати відпочивати влітку на узбережжі Азовського морі, де дешевше харчуватися і в яку суму обійдеться житло – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про актуальні ціни на житло та їжу розповіли виданню відпочивальники.
Так, найпопулярнішими і найдоступнішими багато років поспіль залишаються курорти Азовського моря: Кирилівка, Бердянськ, Мелекіно, Генічеськ та інші.
Кирилівка, Федотова коса та коса Пересип
Кирилівка – це один із небагатьох напрямків пляжного відпочинку на Азовському морі, де є безліч розваг на будь-який смак.
У Кирилівці величезний вибір розваг
Сюди з'їжджається молодь, щоб потанцювати в місцевих клубах і покурити кальян на пляжі, для дітей тут також роздолля – є дельфінарій, аквапарк, луна-парк, сафарі-парк, батути і водні гірки на пляжах.
У кінці Федотової коси розташовується курортне селище Степок із широкими піщаними пляжами
У Кирилівці й на прилеглих до селища Федотовій косі та косі Пересип також величезний вибір житла: приватний сектор, бази відпочинку, наметове містечко й готелі. Є кафе та ринки.
У кінці Федотової коси розташовується курортне селище Степок із широкими піщаними пляжами, яке примикає до заповідника Бірючий острів.
Ціна за житло на добу: від 150 грн з людини (розміщення в приватному секторі або гостьовому будинку, зі спільним санвузлом), готелі – від 400 грн з людини. Невеликий котедж на морі можна винайняти від 1100 грн за добу.
Бердянськ
Місто Бердянськ розташоване, як і Кирилівка, в Запорізькій області, але на західному березі Білосарайської затоки. Сюди найзручніше добиратися: просто в місті є залізниця й автодорожня станція, тому сюди ходять прямі поїзди і регулярні автобуси.
У Бердянськ їздять прямі поїзди і регулярні автобуси.
Також з міста курсують маршрутки до Бердянської коси. Зараз там працює близько ста баз відпочинку та оздоровчих закладів, а пляжі славляться своєю чистотою, зручними лежаками та мальовничими солом'яними парасольками.
Також у місті є аквапарк (дорослий квиток – 580 гривень), дельфінарій (200 грн вхід) і зоопарк (200 гривень для дорослих і 150 для дітей).
На Бердянській косі пляжі славляться своєю чистотою
Ціна за житло на добу: у приватному секторі ціна відрізняється залежно від району. Так, на вулиці Курортній (ближче до моря) ціни будуть починатися від 400 грн за номер, у районі Слобідка (за 10 хвилин від моря) – від 150 грн/особа, а в районі Ліски або 3-го пляжу – від 120 грн/особа (одна зупинка громадського транспорту або 15-20 хвилин пішки). Винайняти двокімнатну квартиру в Бердянську можна від 600 грн на добу. Бюджетні готелі можна знайти за 600 грн/ номер, люкс і недалеко від пляжу обійдеться вже в 1300/номер.
Генічеськ
Генічеськ – курортне місто в Херсонській області зі зручним розташуванням: сюди регулярно ходять поїзди та автобуси. У місті безліч розваг, піщаний берег, а море мілке, що сподобається сім'ям з маленькими дітьми. Також недалеко від Генічеська, на Арабатській стрілці, розташовується курортне селище Щасливцеве з гарячими джерелами, солоним озером Сиваш і лікувальними грязями.
У Генічеську мілке море та піщані пляжі.
Ціни за житло на добу: ціни в пансіонатах стартують від 200 до 500 грн на добу, в гостьових будинках трохи вищі – від 450 до 800 грн на добу, а номери в готелях обійдуться щонайменше в 500 грн. Також можна підшукати й дешеві варіанти житла в приватному секторі за 100-150 грн з людини на добу.
Мелекіне
Мелекіне – це невелике курортне село в Донецькій області, куди можна легко дістатися на машині або поїзді через Маріуполь практично з будь-якої точки України.
Мелекіне – це невелике курортне село в Донецькій області
Пляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у воду. Влітку море тут добре прогрівається і тому ідеально підходить для відпочинку всією сім'єю. Умовно курорт ділять на 1-й і 2-й спуск.
Пляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у воду
Курорти Мелекіне зазвичай вибирають ті, хто віддає перевагу розміреному відпочинку і близькому проживанню біля пляжу. Ціни нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортами.
Ціни за житло на добу: готелів і великих готелів з усіма зручностями в селі годі й шукати, тому слід розглядати варіанти проживання в приватному секторі, на базі відпочинку або в гостьовому будинку.
Так, ціни відрізняються залежно від наявності зручностей:
зі зручностями на території – від 100 гривень;
зі зручностями на поверсі/блоці – від 200-300 гривень;
з усіма зручностями – від 300-600 гривень.
Ціни в Мелекіне нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортами
Приморський Посад
Невелике курортне селище Приморський Посад розташовується практично навпроти Новокостянтинівки на протилежному березі Домузла. Тут немає гучних розваг і розвиненої інфраструктури, проте спокійний пляжний відпочинок із чистим морем припаде до смаку відпочивальникам.
Ціни за житло на добу: в Примпосаді можна зупинитися в приватному секторі, пансіонаті чи на базі відпочинку. Можна винайняти кімнату без зручностей за 100-200 грн з людини, а можна заселитися в приватний будиночок недалеко від моря за 300-650 грн.
Арабатська стрілка
Арабатка славиться своєю відносною дешевизною і спокійним відпочинком далеко від заводів, запорошених галасливих доріг і залізничних станцій.
Арабатка славиться своєю відносною дешевизною і спокійним відпочинком далеко від заводів, запорошених галасливих доріг і залізничних станцій.
Інфраструктура практично відсутня, проте це компенсується чистим повітрям, глибоким відкритим морем, гліцериновим озером, гарячим джерелом "Чокрак" і наметовим містечком для "диких" туристів.
Ціни за житло на добу на Арабатській стрілці
Харчування на Азовському морі
Харчуватися можна як у кафе, так і купувати їжу на ринках і готувати на кухні просто на своїй базі відпочинку.
Також готові обіди привозять у мікроавтобусах просто до пляжів, щоправда, ціни там досить високі: порція картопляного пюре на одного коштує 25 грн, 100-грамова порція салату "шуба" – 50 грн, маленька домашня піца – 45 грн, смажені й печені пиріжки по 18-25 грн.
На Азовському морі їжу можна купувати на ринках або харчуватися в кафе
А ось пиріжки, які носять пляжем, обійдуться вже від 30 грн за штуку, самса – від 55 грн. Пахлава коштує 60 грн, а один качан кукурудзи – 50.
Варто відзначити, що відійшовши від пляжу на 200-400 метрів, можна придбати кукурудзу за лояльнішою ціною – варену за 25 грн/шт, а сиру – за 18 грн/шт. Також на ринках ціни на всі овочі й фрукти значно нижчі, ніж у магазинах.
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