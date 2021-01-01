Де відпочити на Азовському морі: найкращі пляжі і ціни на житло





У матеріалі OBOZREVATEL йдеться, як і де комфортно і з найменшими витратами. У статті йдеться, як дешевше харчуватися і скільки коштуватиме житло. Про актуальні ціни на житло та їжу розповіли виданню відпочивальники.



Про те, куди краще поїхати відпочивати влітку на узбережжі Азовського морі, де дешевше харчуватися і в яку суму обійдеться житло – читайте в матеріалі



Так, найпопулярнішими і найдоступнішими багато років поспіль залишаються курорти Азовського моря: Кирилівка, Бердянськ, Мелекіно, Генічеськ та інші.



Кирилівка, Федотова коса та коса Пересип



Кирилівка – це один із небагатьох напрямків пляжного відпочинку на Азовському морі, де є безліч розваг на будь-який смак.



У Кирилівці величезний вибір розваг

Сюди з'їжджається молодь, щоб потанцювати в місцевих клубах і покурити кальян на пляжі, для дітей тут також роздолля – є дельфінарій, аквапарк, луна-парк, сафарі-парк, батути і водні гірки на пляжах.



У кінці Федотової коси розташовується курортне селище Степок із широкими піщаними пляжами



У Кирилівці й на прилеглих до селища Федотовій косі та косі Пересип також величезний вибір житла: приватний сектор, бази відпочинку, наметове містечко й готелі. Є кафе та ринки.



У кінці Федотової коси розташовується курортне селище Степок із широкими піщаними пляжами, яке примикає до заповідника Бірючий острів.



Ціна за житло на добу: від 150 грн з людини (розміщення в приватному секторі або гостьовому будинку, зі спільним санвузлом), готелі – від 400 грн з людини. Невеликий котедж на морі можна винайняти від 1100 грн за добу.



Бердянськ





Місто Бердянськ розташоване, як і Кирилівка, в Запорізькій області, але на західному березі Білосарайської затоки. Сюди найзручніше добиратися: просто в місті є залізниця й автодорожня станція, тому сюди ходять прямі поїзди і регулярні автобуси.



У Бердянськ їздять прямі поїзди і регулярні автобуси.





Також з міста курсують маршрутки до Бердянської коси. Зараз там працює близько ста баз відпочинку та оздоровчих закладів, а пляжі славляться своєю чистотою, зручними лежаками та мальовничими солом'яними парасольками.



Також у місті є аквапарк (дорослий квиток – 580 гривень), дельфінарій (200 грн вхід) і зоопарк (200 гривень для дорослих і 150 для дітей).



На Бердянській косі пляжі славляться своєю чистотою



Ціна за житло на добу: у приватному секторі ціна відрізняється залежно від району. Так, на вулиці Курортній (ближче до моря) ціни будуть починатися від 400 грн за номер, у районі Слобідка (за 10 хвилин від моря) – від 150 грн/особа, а в районі Ліски або 3-го пляжу – від 120 грн/особа (одна зупинка громадського транспорту або 15-20 хвилин пішки). Винайняти двокімнатну квартиру в Бердянську можна від 600 грн на добу. Бюджетні готелі можна знайти за 600 грн/ номер, люкс і недалеко від пляжу обійдеться вже в 1300/номер.



Генічеськ

Генічеськ – курортне місто в Херсонській області зі зручним розташуванням: сюди регулярно ходять поїзди та автобуси. У місті безліч розваг, піщаний берег, а море мілке, що сподобається сім'ям з маленькими дітьми. Також недалеко від Генічеська, на Арабатській стрілці, розташовується курортне селище Щасливцеве з гарячими джерелами, солоним озером Сиваш і лікувальними грязями.



У Генічеську мілке море та піщані пляжі.





Ціни за житло на добу: ціни в пансіонатах стартують від 200 до 500 грн на добу, в гостьових будинках трохи вищі – від 450 до 800 грн на добу, а номери в готелях обійдуться щонайменше в 500 грн. Також можна підшукати й дешеві варіанти житла в приватному секторі за 100-150 грн з людини на добу.



Мелекіне

Мелекіне – це невелике курортне село в Донецькій області, куди можна легко дістатися на машині або поїзді через Маріуполь практично з будь-якої точки України.



Мелекіне – це невелике курортне село в Донецькій області

Пляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у воду. Влітку море тут добре прогрівається і тому ідеально підходить для відпочинку всією сім'єю. Умовно курорт ділять на 1-й і 2-й спуск.



Пляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у воду



Курорти Мелекіне зазвичай вибирають ті, хто віддає перевагу розміреному відпочинку і близькому проживанню біля пляжу. Ціни нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортами.



Ціни за житло на добу: готелів і великих готелів з усіма зручностями в селі годі й шукати, тому слід розглядати варіанти проживання в приватному секторі, на базі відпочинку або в гостьовому будинку.



Так, ціни відрізняються залежно від наявності зручностей:



зі зручностями на території – від 100 гривень;



зі зручностями на поверсі/блоці – від 200-300 гривень;



з усіма зручностями – від 300-600 гривень.



Ціни в Мелекіне нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортами



Приморський Посад



Невелике курортне селище Приморський Посад розташовується практично навпроти Новокостянтинівки на протилежному березі Домузла. Тут немає гучних розваг і розвиненої інфраструктури, проте спокійний пляжний відпочинок із чистим морем припаде до смаку відпочивальникам.



Ціни за житло на добу: в Примпосаді можна зупинитися в приватному секторі, пансіонаті чи на базі відпочинку. Можна винайняти кімнату без зручностей за 100-200 грн з людини, а можна заселитися в приватний будиночок недалеко від моря за 300-650 грн.



Арабатська стрілка

Арабатка славиться своєю відносною дешевизною і спокійним відпочинком далеко від заводів, запорошених галасливих доріг і залізничних станцій.



Арабатка славиться своєю відносною дешевизною і спокійним відпочинком далеко від заводів, запорошених галасливих доріг і залізничних станцій.





Інфраструктура практично відсутня, проте це компенсується чистим повітрям, глибоким відкритим морем, гліцериновим озером, гарячим джерелом "Чокрак" і наметовим містечком для "диких" туристів.



Ціни за житло на добу на Арабатській стрілці

Харчування на Азовському морі

Харчуватися можна як у кафе, так і купувати їжу на ринках і готувати на кухні просто на своїй базі відпочинку.



Також готові обіди привозять у мікроавтобусах просто до пляжів, щоправда, ціни там досить високі: порція картопляного пюре на одного коштує 25 грн, 100-грамова порція салату "шуба" – 50 грн, маленька домашня піца – 45 грн, смажені й печені пиріжки по 18-25 грн.



На Азовському морі їжу можна купувати на ринках або харчуватися в кафе



А ось пиріжки, які носять пляжем, обійдуться вже від 30 грн за штуку, самса – від 55 грн. Пахлава коштує 60 грн, а один качан кукурудзи – 50.



Варто відзначити, що відійшовши від пляжу на 200-400 метрів, можна придбати кукурудзу за лояльнішою ціною – варену за 25 грн/шт, а сиру – за 18 грн/шт. Також на ринках ціни на всі овочі й фрукти значно нижчі, ніж у магазинах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо - час відпусток та відпочинку. Для любителів розслабитися на морському узбережжі є багато варіантів відпочити на Батьківщині.У матеріалі OBOZREVATEL йдеться, як і де комфортно і з найменшими витратами. У статті йдеться, як дешевше харчуватися і скільки коштуватиме житло. Про актуальні ціни на житло та їжу розповіли виданню відпочивальники.Про те, куди краще поїхати відпочивати влітку на узбережжі Азовського морі, де дешевше харчуватися і в яку суму обійдеться житло – читайте в матеріалі OBOZREVATE L. Про актуальні ціни на житло та їжу розповіли виданню відпочивальники.Так, найпопулярнішими і найдоступнішими багато років поспіль залишаються курорти Азовського моря: Кирилівка, Бердянськ, Мелекіно, Генічеськ та інші.Кирилівка – це один із небагатьох напрямків пляжного відпочинку на Азовському морі, де є безліч розваг на будь-який смак.У Кирилівці величезний вибір розвагСюди з'їжджається молодь, щоб потанцювати в місцевих клубах і покурити кальян на пляжі, для дітей тут також роздолля – є дельфінарій, аквапарк, луна-парк, сафарі-парк, батути і водні гірки на пляжах.У кінці Федотової коси розташовується курортне селище Степок із широкими піщаними пляжамиУ Кирилівці й на прилеглих до селища Федотовій косі та косі Пересип також величезний вибір житла: приватний сектор, бази відпочинку, наметове містечко й готелі. Є кафе та ринки.У кінці Федотової коси розташовується курортне селище Степок із широкими піщаними пляжами, яке примикає до заповідника Бірючий острів.від 150 грн з людини (розміщення в приватному секторі або гостьовому будинку, зі спільним санвузлом), готелі – від 400 грн з людини. Невеликий котедж на морі можна винайняти від 1100 грн за добу.Місто Бердянськ розташоване, як і Кирилівка, в Запорізькій області, але на західному березі Білосарайської затоки. Сюди найзручніше добиратися: просто в місті є залізниця й автодорожня станція, тому сюди ходять прямі поїзди і регулярні автобуси.У Бердянськ їздять прямі поїзди і регулярні автобуси.Також з міста курсують маршрутки до Бердянської коси. Зараз там працює близько ста баз відпочинку та оздоровчих закладів, а пляжі славляться своєю чистотою, зручними лежаками та мальовничими солом'яними парасольками.Також у місті є аквапарк (дорослий квиток – 580 гривень), дельфінарій (200 грн вхід) і зоопарк (200 гривень для дорослих і 150 для дітей).На Бердянській косі пляжі славляться своєю чистотоюу приватному секторі ціна відрізняється залежно від району. Так, на вулиці Курортній (ближче до моря) ціни будуть починатися від 400 грн за номер, у районі Слобідка (за 10 хвилин від моря) – від 150 грн/особа, а в районі Ліски або 3-го пляжу – від 120 грн/особа (одна зупинка громадського транспорту або 15-20 хвилин пішки). Винайняти двокімнатну квартиру в Бердянську можна від 600 грн на добу. Бюджетні готелі можна знайти за 600 грн/ номер, люкс і недалеко від пляжу обійдеться вже в 1300/номер.Генічеськ – курортне місто в Херсонській області зі зручним розташуванням: сюди регулярно ходять поїзди та автобуси. У місті безліч розваг, піщаний берег, а море мілке, що сподобається сім'ям з маленькими дітьми. Також недалеко від Генічеська, на Арабатській стрілці, розташовується курортне селище Щасливцеве з гарячими джерелами, солоним озером Сиваш і лікувальними грязями.У Генічеську мілке море та піщані пляжі.: ціни в пансіонатах стартують від 200 до 500 грн на добу, в гостьових будинках трохи вищі – від 450 до 800 грн на добу, а номери в готелях обійдуться щонайменше в 500 грн. Також можна підшукати й дешеві варіанти житла в приватному секторі за 100-150 грн з людини на добу.Мелекіне – це невелике курортне село в Донецькій області, куди можна легко дістатися на машині або поїзді через Маріуполь практично з будь-якої точки України.Мелекіне – це невелике курортне село в Донецькій областіПляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у воду. Влітку море тут добре прогрівається і тому ідеально підходить для відпочинку всією сім'єю. Умовно курорт ділять на 1-й і 2-й спуск.Пляжі мають протяжність близько 7 км дрібного м'якого піску і пологий спуск у водуКурорти Мелекіне зазвичай вибирають ті, хто віддає перевагу розміреному відпочинку і близькому проживанню біля пляжу. Ціни нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортами.готелів і великих готелів з усіма зручностями в селі годі й шукати, тому слід розглядати варіанти проживання в приватному секторі, на базі відпочинку або в гостьовому будинку.Так,зі зручностями на території – від 100 гривень;зі зручностями на поверсі/блоці – від 200-300 гривень;з усіма зручностями – від 300-600 гривень.Ціни в Мелекіне нижче середнього, у порівнянні з іншими морськими курортамиНевелике курортне селище Приморський Посад розташовується практично навпроти Новокостянтинівки на протилежному березі Домузла. Тут немає гучних розваг і розвиненої інфраструктури, проте спокійний пляжний відпочинок із чистим морем припаде до смаку відпочивальникам.в Примпосаді можна зупинитися в приватному секторі, пансіонаті чи на базі відпочинку. Можна винайняти кімнату без зручностей за 100-200 грн з людини, а можна заселитися в приватний будиночок недалеко від моря за 300-650 грн.Арабатка славиться своєю відносною дешевизною і спокійним відпочинком далеко від заводів, запорошених галасливих доріг і залізничних станцій.Арабатка славиться своєю відносною дешевизною і спокійним відпочинком далеко від заводів, запорошених галасливих доріг і залізничних станцій.Інфраструктура практично відсутня, проте це компенсується чистим повітрям, глибоким відкритим морем, гліцериновим озером, гарячим джерелом "Чокрак" і наметовим містечком для "диких" туристів.Харчування на Азовському моріХарчуватися можна як у кафе, так і купувати їжу на ринках і готувати на кухні просто на своїй базі відпочинку.Також готові обіди привозять у мікроавтобусах просто до пляжів, щоправда, ціни там досить високі: порція картопляного пюре на одного коштує 25 грн, 100-грамова порція салату "шуба" – 50 грн, маленька домашня піца – 45 грн, смажені й печені пиріжки по 18-25 грн.На Азовському морі їжу можна купувати на ринках або харчуватися в кафеА ось пиріжки, які носять пляжем, обійдуться вже від 30 грн за штуку, самса – від 55 грн. Пахлава коштує 60 грн, а один качан кукурудзи – 50.Варто відзначити, що відійшовши від пляжу на 200-400 метрів, можна придбати кукурудзу за лояльнішою ціною – варену за 25 грн/шт, а сиру – за 18 грн/шт. Також на ринках ціни на всі овочі й фрукти значно нижчі, ніж у магазинах.

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