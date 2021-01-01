Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 19 липня, в окремих населених пунктах Волинської області через ремонти ліній електропередач відключать еклектропостачання.
Про це інформують у ПАТ "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Мар’я Воля, Білин, Ласків, а також на вулицях Луцькій, 104-146-136, Станіславського, Шептицького, Кн. Романа 1-15,2-32, Устилузькій 1-1/4; Кн. Мстислава, Шухевича 11,32,56,10, 18-72,17-65;Ковельській 56, Кунцевича 27,29 у Володимирі-Волинському.
Горохівський район
З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі сіл Скриголово, Буркачі, Мирне.
Іваничівський район
З 9:30 до 16:30 електропостачання відключать у селах Стара Лішня, Колона, Жашковичі, Радовичі.
Камінь-Каширський
З початку робочого дня і до 17:00 світла не буде на вулицях Волі, пров. Волі, вул. Чкалова, вул. Суворова, пров. Магдебурзькому, вул. Є. Карановича, вул. Миру, пров. Миру, вул. Січових Стрільців, вул. Спортивна, пров. Спортивному, вул. Вишневій, вул. Світанковій, вул. Неродів, вул. Шабліовського, вул. Світанковій, вул. Івана Мазепи, пров. І. Мазепи, вул. Степана Мельника, вул. Цирській в Камені-Каширському.
З 10:00 до 15:00 світла не буле у селах Видерта, Гута-Камінська.
Ківерцівський район
З 8:30 до 20:00 без світла залишаться жителі села Сапогів, з 8:30 до 17:00 електропостачання не буде в домівках жителів вулиць Філатова, Кузнєцова, 22-46, Квартальної 22а, Бурака, пров. Захисників України у місті Ківерці, села Ставок. З 13:00 до 16:00 не буде світла у селі Жабка.
Ковельський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Грушевського, Шевченка, Бандери у Ковелі, селах Перковичі, Радошин, селищі Люблинець.
Локачинський район
З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Губин, Колпитів, Тумин, Війниця.
Луцький район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Озеряни, Баїв.
Любомльський та Шацький райони
З 8:00 до 18:00 без світла залишаться жителі сіл Бережці, Сильно, Крушинець, Будники, Згорани, Вербівка, а також жителі вулиць Завальська, Суворова, Промислова, Дружби, Вербна, Молодіжна, Загородна у Любомлі.
Любешівський район
З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Цир, селищі Любешів, Лахвичі.
Маневицький район
З 10:00 до 17:00 світла не буде у селищі Колки.
Місто Нововолинськ
З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Шахтарській,13, Шухевича,3, Лопатіна, Нахімова, Кропивницького 25-29, Ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Липинського 7-29,16-22,5б, Орлика, Кропивницького 1-21,2-8, Коцюбинського, Філатова 21-25,24-26, Шевченка 15-21.
Ратнівський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селі Панасі, з 13:20 до 17:00 у селі Річиця, з 9:00 до 16:00 у селі Датинь, з 9:00 до 17:00 на вулиці Заболотівській та 40 років Перемоги.
Рожищенський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Дмитрівка, Берегове, Студині, Копачівка (повністю), Башова (повністю), Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю), Озденіж (повністю), Уляники (повністю), Городині (повністю), Романів (повністю), Доросині, Вишеньки, Носачевичі, Літогоща, Топільне, Іванівка, Корсині, Вітоніж, Ворончин, Кияж, Тристень, Пожарки, Ясенівка та за адресами Чехова, Шевченка, К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова, Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова, Драгоманова, Січових стрільців, Лесі Українки, 24 Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська, Тичини, Шевченка, Незалежності у місті Рожище.
Старовижівський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Кримне, Мокре, Дубечне, Брідки, Нова Вижва.
Турійський район
З 9:00 до 17:00 не буде світла в селах Обеніж. Блаженик, Дольськ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у ПАТ "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Мар’я Воля, Білин, Ласків, а також на вулицях Луцькій, 104-146-136, Станіславського, Шептицького, Кн. Романа 1-15,2-32, Устилузькій 1-1/4; Кн. Мстислава, Шухевича 11,32,56,10, 18-72,17-65;Ковельській 56, Кунцевича 27,29 у Володимирі-Волинському.
Горохівський район
З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі сіл Скриголово, Буркачі, Мирне.
Іваничівський район
З 9:30 до 16:30 електропостачання відключать у селах Стара Лішня, Колона, Жашковичі, Радовичі.
Камінь-Каширський
З початку робочого дня і до 17:00 світла не буде на вулицях Волі, пров. Волі, вул. Чкалова, вул. Суворова, пров. Магдебурзькому, вул. Є. Карановича, вул. Миру, пров. Миру, вул. Січових Стрільців, вул. Спортивна, пров. Спортивному, вул. Вишневій, вул. Світанковій, вул. Неродів, вул. Шабліовського, вул. Світанковій, вул. Івана Мазепи, пров. І. Мазепи, вул. Степана Мельника, вул. Цирській в Камені-Каширському.
З 10:00 до 15:00 світла не буле у селах Видерта, Гута-Камінська.
Ківерцівський район
З 8:30 до 20:00 без світла залишаться жителі села Сапогів, з 8:30 до 17:00 електропостачання не буде в домівках жителів вулиць Філатова, Кузнєцова, 22-46, Квартальної 22а, Бурака, пров. Захисників України у місті Ківерці, села Ставок. З 13:00 до 16:00 не буде світла у селі Жабка.
Ковельський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Грушевського, Шевченка, Бандери у Ковелі, селах Перковичі, Радошин, селищі Люблинець.
Локачинський район
З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Губин, Колпитів, Тумин, Війниця.
Луцький район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Озеряни, Баїв.
Любомльський та Шацький райони
З 8:00 до 18:00 без світла залишаться жителі сіл Бережці, Сильно, Крушинець, Будники, Згорани, Вербівка, а також жителі вулиць Завальська, Суворова, Промислова, Дружби, Вербна, Молодіжна, Загородна у Любомлі.
Любешівський район
З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Цир, селищі Любешів, Лахвичі.
Маневицький район
З 10:00 до 17:00 світла не буде у селищі Колки.
Місто Нововолинськ
З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Шахтарській,13, Шухевича,3, Лопатіна, Нахімова, Кропивницького 25-29, Ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Липинського 7-29,16-22,5б, Орлика, Кропивницького 1-21,2-8, Коцюбинського, Філатова 21-25,24-26, Шевченка 15-21.
Ратнівський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селі Панасі, з 13:20 до 17:00 у селі Річиця, з 9:00 до 16:00 у селі Датинь, з 9:00 до 17:00 на вулиці Заболотівській та 40 років Перемоги.
Рожищенський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Дмитрівка, Берегове, Студині, Копачівка (повністю), Башова (повністю), Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю), Озденіж (повністю), Уляники (повністю), Городині (повністю), Романів (повністю), Доросині, Вишеньки, Носачевичі, Літогоща, Топільне, Іванівка, Корсині, Вітоніж, Ворончин, Кияж, Тристень, Пожарки, Ясенівка та за адресами Чехова, Шевченка, К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова, Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова, Драгоманова, Січових стрільців, Лесі Українки, 24 Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська, Тичини, Шевченка, Незалежності у місті Рожище.
Старовижівський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Кримне, Мокре, Дубечне, Брідки, Нова Вижва.
Турійський район
З 9:00 до 17:00 не буде світла в селах Обеніж. Блаженик, Дольськ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 20:00
Де відпочити на Азовському морі: найкращі пляжі і ціни на житло
Сьогодні, 19:31
Погода в Луцьку на понеділок, 19 липня
Сьогодні, 19:00