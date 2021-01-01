Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС

У понеділок, 19 липня, в окремих населених пунктах Волинської області через ремонти ліній електропередач відключать еклектропостачання.Про це інформують у ПАТ "Волиньобленерго".З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Мар’я Воля, Білин, Ласків, а також на вулицях Луцькій, 104-146-136, Станіславського, Шептицького, Кн. Романа 1-15,2-32, Устилузькій 1-1/4; Кн. Мстислава, Шухевича 11,32,56,10, 18-72,17-65;Ковельській 56, Кунцевича 27,29 у Володимирі-Волинському.З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі сіл Скриголово, Буркачі, Мирне.З 9:30 до 16:30 електропостачання відключать у селах Стара Лішня, Колона, Жашковичі, Радовичі.З початку робочого дня і до 17:00 світла не буде на вулицях Волі, пров. Волі, вул. Чкалова, вул. Суворова, пров. Магдебурзькому, вул. Є. Карановича, вул. Миру, пров. Миру, вул. Січових Стрільців, вул. Спортивна, пров. Спортивному, вул. Вишневій, вул. Світанковій, вул. Неродів, вул. Шабліовського, вул. Світанковій, вул. Івана Мазепи, пров. І. Мазепи, вул. Степана Мельника, вул. Цирській в Камені-Каширському.З 10:00 до 15:00 світла не буле у селах Видерта, Гута-Камінська.З 8:30 до 20:00 без світла залишаться жителі села Сапогів, з 8:30 до 17:00 електропостачання не буде в домівках жителів вулиць Філатова, Кузнєцова, 22-46, Квартальної 22а, Бурака, пров. Захисників України у місті Ківерці, села Ставок. З 13:00 до 16:00 не буде світла у селі Жабка.З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Грушевського, Шевченка, Бандери у Ковелі, селах Перковичі, Радошин, селищі Люблинець.З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Губин, Колпитів, Тумин, Війниця.З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Озеряни, Баїв.З 8:00 до 18:00 без світла залишаться жителі сіл Бережці, Сильно, Крушинець, Будники, Згорани, Вербівка, а також жителі вулиць Завальська, Суворова, Промислова, Дружби, Вербна, Молодіжна, Загородна у Любомлі.З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Цир, селищі Любешів, Лахвичі.З 10:00 до 17:00 світла не буде у селищі Колки.З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Шахтарській,13, Шухевича,3, Лопатіна, Нахімова, Кропивницького 25-29, Ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Липинського 7-29,16-22,5б, Орлика, Кропивницького 1-21,2-8, Коцюбинського, Філатова 21-25,24-26, Шевченка 15-21.З 9:00 до 17:00 світла не буде в селі Панасі, з 13:20 до 17:00 у селі Річиця, з 9:00 до 16:00 у селі Датинь, з 9:00 до 17:00 на вулиці Заболотівській та 40 років Перемоги.З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Дмитрівка, Берегове, Студині, Копачівка (повністю), Башова (повністю), Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю), Озденіж (повністю), Уляники (повністю), Городині (повністю), Романів (повністю), Доросині, Вишеньки, Носачевичі, Літогоща, Топільне, Іванівка, Корсині, Вітоніж, Ворончин, Кияж, Тристень, Пожарки, Ясенівка та за адресами Чехова, Шевченка, К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова, Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова, Драгоманова, Січових стрільців, Лесі Українки, 24 Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська, Тичини, Шевченка, Незалежності у місті Рожище.З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Кримне, Мокре, Дубечне, Брідки, Нова Вижва.З 9:00 до 17:00 не буде світла в селах Обеніж. Блаженик, Дольськ.