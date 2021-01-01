вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС

Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
У понеділок, 19 липня, в окремих населених пунктах Волинської області через ремонти ліній електропередач відключать еклектропостачання.

Про це інформують у ПАТ "Волиньобленерго".


Володимир-Волинський район

З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Мар’я Воля, Білин, Ласків, а також на вулицях Луцькій, 104-146-136, Станіславського, Шептицького, Кн. Романа 1-15,2-32, Устилузькій 1-1/4; Кн. Мстислава, Шухевича 11,32,56,10, 18-72,17-65;Ковельській 56, Кунцевича 27,29 у Володимирі-Волинському.

Горохівський район

З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі сіл Скриголово, Буркачі, Мирне.

Іваничівський район

З 9:30 до 16:30 електропостачання відключать у селах Стара Лішня, Колона, Жашковичі, Радовичі.

Камінь-Каширський

З початку робочого дня і до 17:00 світла не буде на вулицях Волі, пров. Волі, вул. Чкалова, вул. Суворова, пров. Магдебурзькому, вул. Є. Карановича, вул. Миру, пров. Миру, вул. Січових Стрільців, вул. Спортивна, пров. Спортивному, вул. Вишневій, вул. Світанковій, вул. Неродів, вул. Шабліовського, вул. Світанковій, вул. Івана Мазепи, пров. І. Мазепи, вул. Степана Мельника, вул. Цирській в Камені-Каширському.

З 10:00 до 15:00 світла не буле у селах Видерта, Гута-Камінська.

Ківерцівський район

З 8:30 до 20:00 без світла залишаться жителі села Сапогів, з 8:30 до 17:00 електропостачання не буде в домівках жителів вулиць Філатова, Кузнєцова, 22-46, Квартальної 22а, Бурака, пров. Захисників України у місті Ківерці, села Ставок. З 13:00 до 16:00 не буде світла у селі Жабка.

Ковельський район

З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Грушевського, Шевченка, Бандери у Ковелі, селах Перковичі, Радошин, селищі Люблинець.

Локачинський район

З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Губин, Колпитів, Тумин, Війниця.

Луцький район

З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Озеряни, Баїв.

Любомльський та Шацький райони

З 8:00 до 18:00 без світла залишаться жителі сіл Бережці, Сильно, Крушинець, Будники, Згорани, Вербівка, а також жителі вулиць Завальська, Суворова, Промислова, Дружби, Вербна, Молодіжна, Загородна у Любомлі.

Любешівський район

З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Цир, селищі Любешів, Лахвичі.

Маневицький район

З 10:00 до 17:00 світла не буде у селищі Колки.

Місто Нововолинськ

З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Шахтарській,13, Шухевича,3, Лопатіна, Нахімова, Кропивницького 25-29, Ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Липинського 7-29,16-22,5б, Орлика, Кропивницького 1-21,2-8, Коцюбинського, Філатова 21-25,24-26, Шевченка 15-21.

Ратнівський район
 З 9:00 до 17:00 світла не буде в селі Панасі, з 13:20 до 17:00 у селі Річиця, з 9:00 до 16:00 у селі Датинь, з 9:00 до 17:00 на вулиці Заболотівській та 40 років Перемоги.

Рожищенський район

З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Дмитрівка, Берегове, Студині, Копачівка (повністю), Башова (повністю), Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю), Озденіж (повністю), Уляники (повністю), Городині (повністю), Романів (повністю), Доросині, Вишеньки, Носачевичі, Літогоща, Топільне, Іванівка, Корсині, Вітоніж, Ворончин, Кияж, Тристень, Пожарки, Ясенівка та за адресами Чехова, Шевченка, К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова, Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова, Драгоманова, Січових стрільців, Лесі Українки, 24 Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська, Тичини, Шевченка, Незалежності у місті Рожище.

Старовижівський район

З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Кримне, Мокре, Дубечне, Брідки, Нова Вижва.

Турійський район

З 9:00 до 17:00 не буде світла в селах Обеніж. Блаженик, Дольськ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 20:00
Де відпочити на Азовському морі: найкращі пляжі і ціни на житло
Сьогодні, 19:31
Погода в Луцьку на понеділок, 19 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині п'яний дебошир матюкав поліцейських і кидав у них пляшками. ВІДЕО
Сьогодні, 18:23
У Луцькому районі розпочались жнива, повідомили врожайність озимого ячменю
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
Де на Волині будуть відключати світло 16 липня. АДРЕСИ Де на Волині будуть відключати світло 16 липня. АДРЕСИ
15 липень, 19:00
Де на Волині будуть відключати світло 15 липня. АДРЕСИ Де на Волині будуть відключати світло 15 липня. АДРЕСИ
14 липень, 19:00
Де на Волині будуть відключати світло 14 липня Де на Волині будуть відключати світло 14 липня
13 липень, 19:00
Де на Волині будуть відключати світло 13 липня. АДРЕСИ Де на Волині будуть відключати світло 13 липня. АДРЕСИ
12 липень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 20:00
 0
Де відпочити на Азовському морі: найкращі пляжі і ціни на житло
Сьогодні, 19:31
 0
Погода в Луцьку на понеділок, 19 липня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині п'яний дебошир матюкав поліцейських і кидав у них пляшками. ВІДЕО
Сьогодні, 18:23
 0
У Луцькому районі розпочались жнива, повідомили врожайність озимого ячменю
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8