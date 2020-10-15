В автобусі «Луцьк-Ужгород» затримали молодика, який заради нових відчуттів вбив двох людей. ВІДЕО





До того ж, виявилось, що це не перша його жертва. Слідчих він приголомшив зізнанням - убивав заради нових відчуттів. Про це йдеться в сюжеті кореспонденти Наталі Волосацької.



43-річного чоловіка з двома вогнестрільними пораненнями у груди знайшли уночі перехожі і зателефонували на 102. За гарячими слідами правоохоронці вийшли на підозрюваного.



«Опрацьовуючи імовірні шляхи відходу злочинця від місця події, працівниками поліції було помічено особу схожу зовні за ознаками, яка могла бути причетна до вчинення вбивства. Особа сіла у громадський транспорт та розпочала рух в напрямку виїзду з міста Стрий», - повідомили в поліції.



Автобус Луцьк-Ужгород зупинили під приводом перевірки документів. У ньому було сім пасажирів і два водії. Людей попередньо не виводили, щоб озброєний підозрюваний не почав стріляти. Поки одні поліцейські перевіряли водійські документи, інші увірвалися в автобус і миттю скрутили чоловіка. Серед його особистих речей знайшли патрони і зброю.



Чоловік стріляв двічі в притул у груди. Після першого пострілу жертва ще жила. І могла його впізнати.



Як з’ясували поліцейські той же стрілець 5 липня убив ще одного чоловіка - працівника автомийки. Сталося це біля відділку поліції. Тоді підозрюваний теж стріляв двічі і перший раз у спину. Другий постріл був у груди. Загиблий 41-річний Іван Гарбич. На похороні рідні розповідали, що ні боргів, ні ворогів у нього не було, за що вбили не розуміли.



А мотивів насправді не було. 23-річний молодик - безробітній житель сусіднього району приголомшив правоохоронців зізнаннями, стріляв у людей заради цікавості і нових відчуттів. «Приїхав до Стрия, ходив гуляти, далі побачив чоловіка і вбив, мотива не було, вибирав чоловіків старших», - каже підозрюваний.



Затриманому призначать психіатричну експертизу, хоч у поліції кажуть, що жодних ознак, що чоловік неосудний, не побачили. І покаяння теж. «Йому загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення», - зазначили в поліції.



У чоловіка, якого він застрелив, залишилося двоє дітей - 8 і 19 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Стрию у Львівській області з рейсового автобуса зняли 23-річного парубка з обрізом мисливської рушниці. З нього він щойно застрелив чоловіка і спокійно рушив додому.До того ж, виявилось, що це не перша його жертва. Слідчих він приголомшив зізнанням - убивав заради нових відчуттів. Про це йдеться в сюжеті кореспонденти ТСН 43-річного чоловіка з двома вогнестрільними пораненнями у груди знайшли уночі перехожі і зателефонували на 102. За гарячими слідами правоохоронці вийшли на підозрюваного.«Опрацьовуючи імовірні шляхи відходу злочинця від місця події, працівниками поліції було помічено особу схожу зовні за ознаками, яка могла бути причетна до вчинення вбивства. Особа сіла у громадський транспорт та розпочала рух в напрямку виїзду з міста Стрий», - повідомили в поліції.Автобус Луцьк-Ужгород зупинили під приводом перевірки документів. У ньому було сім пасажирів і два водії. Людей попередньо не виводили, щоб озброєний підозрюваний не почав стріляти. Поки одні поліцейські перевіряли водійські документи, інші увірвалися в автобус і миттю скрутили чоловіка. Серед його особистих речей знайшли патрони і зброю.Чоловік стріляв двічі в притул у груди. Після першого пострілу жертва ще жила. І могла його впізнати.Як з’ясували поліцейські той же стрілець 5 липня убив ще одного чоловіка - працівника автомийки. Сталося це біля відділку поліції. Тоді підозрюваний теж стріляв двічі і перший раз у спину. Другий постріл був у груди. Загиблий 41-річний Іван Гарбич. На похороні рідні розповідали, що ні боргів, ні ворогів у нього не було, за що вбили не розуміли.А мотивів насправді не було. 23-річний молодик - безробітній житель сусіднього району приголомшив правоохоронців зізнаннями, стріляв у людей заради цікавості і нових відчуттів. «Приїхав до Стрия, ходив гуляти, далі побачив чоловіка і вбив, мотива не було, вибирав чоловіків старших», - каже підозрюваний.Затриманому призначать психіатричну експертизу, хоч у поліції кажуть, що жодних ознак, що чоловік неосудний, не побачили. І покаяння теж. «Йому загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення», - зазначили в поліції.У чоловіка, якого він застрелив, залишилося двоє дітей - 8 і 19 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію