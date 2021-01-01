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На Волині п'яний дебошир матюкав поліцейських і кидав у них пляшками. ВІДЕО

На Волині п'яний дебошир матюкав поліцейських і кидав у них пляшками. ВІДЕО
30-річний ковельчанин у стані алкогольного сп’яніння влаштував дебош на вулиці Незалежності біля супермаркету «АТБ».

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 12 липня.

Згідно матеріалів, що надійшли в суд від Управління патрульної поліції у Волинській області, 2 березня цього року о 23 год. 54 хв. чоловік виражався нецензурною лайкою на адресу поліцейських та перехожих громадян, кидав у них пляшки. На законні вимоги правоохоронців припинити свої протиправні дії – не реагував.

Дебошира затримали. Виявилося, що він офіційно ніде не працює, адміністративному стягненню раніше не піддавався. На нього було складено протоколи за фактами дрібного хуліганства та вчинення злісної непокори законній вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов’язків. Стан алкогольного сп’яніння підтверджено консультаційним висновком спеціаліста. До документів поліція додала відеозапис з місця події.

У судове засідання правопорушник не з’явився жодного разу, хоча належно був повідомлений. Про причини неявки суду не повідомив.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк прийняла постанову про закриття провадження у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.


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Теги: Ковель, поліція
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