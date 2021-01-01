19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний (на фото).
Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний (на фото).
Також день народження 19 липня у екс-депутата Луцької міської ради Наталії Бунди, екс-депутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.
Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.
А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».
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Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний (на фото).
Також день народження 19 липня у екс-депутата Луцької міської ради Наталії Бунди, екс-депутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.
Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.
А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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