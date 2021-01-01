19 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний (на фото).Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний (на фото).Також день народження 19 липня у екс-депутата Луцької міської ради, екс-депутата Волинської обласної радита журналісткиВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».