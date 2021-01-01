В Україні вакцинуватимуть дітей від коронавірусу





Про це розповів голова національної програми імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заїка, передає "



Неповнолітніх віком від 12 до 16 років вакцинуватимуть препаратом Comirnaty виробництва Pfizer&BioNTech.



Це потрібно в разі, якщо дитині необхідно виїхати з країни для навчання, на змагання або конкурси для мінімального інтервалу між щепленнями.



Заїка розповів, що наразі ЦОЗ робить акцент на вакцинації цільових груп, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації – українців старших ніж 65 років і громадян із групи ризику.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні дозволять робити щеплення від коронавірусу дітям під час п'ятої хвилі вакцинації. Проте залежно від рекомендацій лікарів, деяким групам будуть віддавати перевагу.Про це розповів голова національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Українипередає " Укрінформ ".Неповнолітніх віком від 12 до 16 років вакцинуватимуть препаратом Comirnaty виробництва Pfizer&BioNTech.Це потрібно в разі, якщо дитині необхідно виїхати з країни для навчання, на змагання або конкурси для мінімального інтервалу між щепленнями.Заїка розповів, що наразі ЦОЗ робить акцент на вакцинації цільових груп, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації – українців старших ніж 65 років і громадян із групи ризику.

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