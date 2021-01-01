В Україні вакцинуватимуть дітей від коронавірусу
Сьогодні, 22:21
В Україні дозволять робити щеплення від коронавірусу дітям під час п'ятої хвилі вакцинації. Проте залежно від рекомендацій лікарів, деяким групам будуть віддавати перевагу.
Про це розповів голова національної програми імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заїка, передає "Укрінформ".
Неповнолітніх віком від 12 до 16 років вакцинуватимуть препаратом Comirnaty виробництва Pfizer&BioNTech.
Це потрібно в разі, якщо дитині необхідно виїхати з країни для навчання, на змагання або конкурси для мінімального інтервалу між щепленнями.
Заїка розповів, що наразі ЦОЗ робить акцент на вакцинації цільових груп, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації – українців старших ніж 65 років і громадян із групи ризику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів голова національної програми імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заїка, передає "Укрінформ".
Неповнолітніх віком від 12 до 16 років вакцинуватимуть препаратом Comirnaty виробництва Pfizer&BioNTech.
Це потрібно в разі, якщо дитині необхідно виїхати з країни для навчання, на змагання або конкурси для мінімального інтервалу між щепленнями.
Заїка розповів, що наразі ЦОЗ робить акцент на вакцинації цільових груп, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації – українців старших ніж 65 років і громадян із групи ризику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Хто дозволив ставити заборонені Конституцією медичні експерименти на дітях?
Останні новини
В Україні вакцинуватимуть дітей від коронавірусу
Сьогодні, 22:21
Відпочинок завершився трагедією: на Волині у смертельній ДТП загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка
Сьогодні, 21:13
Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 20:00
Де відпочити на Азовському морі: найкращі пляжі і ціни на житло
Сьогодні, 19:31