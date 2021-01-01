На Волині випав величезний град.ВІДЕО





Світлинами та відео поділились Віра Осіюк у телеграм-спільноті "Твій Володимир" про це пише ІА



"Таке враження, немов зима настала", - прокоментувала явище жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Охнівка Володимир-Волинського району сьогодні, 18 липня, випав величезний град.Світлинами та відео поділилисьу телеграм-спільноті "Твій Володимир" про це пише ІА "Конкурент". "Таке враження, немов зима настала", - прокоментувала явище жінка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію