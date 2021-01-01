На Волині випав величезний град.ВІДЕО
18 липень, 23:20
У селі Охнівка Володимир-Волинського району сьогодні, 18 липня, випав величезний град.
Світлинами та відео поділились Віра Осіюк у телеграм-спільноті "Твій Володимир" про це пише ІА "Конкурент".
"Таке враження, немов зима настала", - прокоментувала явище жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлинами та відео поділились Віра Осіюк у телеграм-спільноті "Твій Володимир" про це пише ІА "Конкурент".
"Таке враження, немов зима настала", - прокоментувала явище жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Праву смугу - для громадського транспорту: ініціатива лучан
Сьогодні, 00:30
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині випав величезний град.ВІДЕО
18 липень, 23:20
В Україні вакцинуватимуть дітей від коронавірусу
18 липень, 22:21
Відпочинок завершився трагедією: на Волині у смертельній ДТП загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка
18 липень, 21:13