Праву смугу - для громадського транспорту: ініціатива лучан





Таку пропозицію на Вадим Слива.



Він пише, що часто на дорогах міста громадський транспорт рухається середньою чи лівою смугою руху, мовляв водії маршруток намагаються обʼїхати/обігнати одне одного. Це, за його словами, сповільнює загальну динаміку руху вулицями міста, створює небезпеку аварійних ситуацій і разом з тим не дає жодних переваг ні пасажирам, ні іншим учасникам дорожнього руху.



Тож Вадим Слива пропонує скористатися досвідом Львова, де праву смугу руху на багатьох вулицях виділили винятково для громадського транспорту.



“Пропоную провести експеримент у нашому місті і виділити праву смугу руху по пр. Соборності та/або пр. Відродження для громадського транспорту, заборонивши громадському транспорту виїжджати з цієї смуги, а іншим учасникам руху заїжджати на неї. Це зробить рух даними проспектами більш організованим, безпечним та динамічним”, – вважає Вадим Слива.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспектах Відродження і Соборності хочуть праву смугу руху виділили лише для громадського транспорту.Таку пропозицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєструвавВін пише, що часто на дорогах міста громадський транспорт рухається середньою чи лівою смугою руху, мовляв водії маршруток намагаються обʼїхати/обігнати одне одного. Це, за його словами, сповільнює загальну динаміку руху вулицями міста, створює небезпеку аварійних ситуацій і разом з тим не дає жодних переваг ні пасажирам, ні іншим учасникам дорожнього руху.Тож Вадим Слива пропонує скористатися досвідом Львова, де праву смугу руху на багатьох вулицях виділили винятково для громадського транспорту.“Пропоную провести експеримент у нашому місті і виділити праву смугу руху по пр. Соборності та/або пр. Відродження для громадського транспорту, заборонивши громадському транспорту виїжджати з цієї смуги, а іншим учасникам руху заїжджати на неї. Це зробить рух даними проспектами більш організованим, безпечним та динамічним”, – вважає Вадим Слива.

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