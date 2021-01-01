Як будується новий ринок у Княгининку. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Ринок у Княгининку, який будує компанія "Інвестор", дуже змінився і вже добре видно, де будуть розташовані торгові місця та зона відпочинку. Які саме роботи виконані - дивіться у відеозвіті.
Ринок розташований поруч із міжнародною трасою у центрі Княгининка. Його загальна площа – пів гектара. Тут буде три капітальні будівлі та 30 торгових павільйонів, а всередині комплексу – сквер із дитячим майданчиком.
Уже виконані такі роботи:
- Три капітальні споруди повністю збудовані. Тут змонтовані вікна і двері, зробили утеплення і вже розпочали обшивати фасад.
- Для решти торгових павільйонів вже повністю спорудили металевий каркас, влаштували обрешітку і незабаром будемо приступати до спорудження стін.
- Почали розрівнювати територію для облаштування зони відпочинку.
- Перед капітальними спорудами вже закінчують паркову. Вона дуже велика, буде достатньо місця і для автомобілів власників магазинів, і для відвідувачів.
Звертаємо вашу увагу, що з серпня ціни на торгові павільйони на ринку в Княгининку будуть збільшуватись. Наразі магазини можна купити за ціною 650 $/м2, є можливість розтермінування платежів до грудня 2021 року.
Більше про ринок у Княгининку можна прочитати в статті “Поруч із Луцьком буде новий ринок. ПЛАНУВАННЯ”
Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
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Ринок розташований поруч із міжнародною трасою у центрі Княгининка. Його загальна площа – пів гектара. Тут буде три капітальні будівлі та 30 торгових павільйонів, а всередині комплексу – сквер із дитячим майданчиком.
Уже виконані такі роботи:
- Три капітальні споруди повністю збудовані. Тут змонтовані вікна і двері, зробили утеплення і вже розпочали обшивати фасад.
- Для решти торгових павільйонів вже повністю спорудили металевий каркас, влаштували обрешітку і незабаром будемо приступати до спорудження стін.
- Почали розрівнювати територію для облаштування зони відпочинку.
- Перед капітальними спорудами вже закінчують паркову. Вона дуже велика, буде достатньо місця і для автомобілів власників магазинів, і для відвідувачів.
Звертаємо вашу увагу, що з серпня ціни на торгові павільйони на ринку в Княгининку будуть збільшуватись. Наразі магазини можна купити за ціною 650 $/м2, є можливість розтермінування платежів до грудня 2021 року.
Більше про ринок у Княгининку можна прочитати в статті “Поруч із Луцьком буде новий ринок. ПЛАНУВАННЯ”
Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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