Як будується новий ринок у Княгининку. ВІДЕОЗВІТ*





Ринок розташований поруч із міжнародною трасою у центрі Княгининка. Його загальна площа – пів гектара. Тут буде три капітальні будівлі та 30 торгових павільйонів, а всередині комплексу – сквер із дитячим майданчиком.



Уже виконані такі роботи:



- Три капітальні споруди повністю збудовані. Тут змонтовані вікна і двері, зробили утеплення і вже розпочали обшивати фасад.

- Для решти торгових павільйонів вже повністю спорудили металевий каркас, влаштували обрешітку і незабаром будемо приступати до спорудження стін.

- Почали розрівнювати територію для облаштування зони відпочинку.

- Перед капітальними спорудами вже закінчують паркову. Вона дуже велика, буде достатньо місця і для автомобілів власників магазинів, і для відвідувачів.



Звертаємо вашу увагу, що з серпня ціни на торгові павільйони на ринку в Княгининку будуть збільшуватись. Наразі магазини можна купити за ціною 650 $/м2, є можливість розтермінування платежів до грудня 2021 року.



Більше про ринок у Княгининку можна прочитати в статті



Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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