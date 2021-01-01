Романтичне освідчення на Світязі: відпочиваючі зафіксували момент.ВІДЕО
Сьогодні, 01:43
На березі Світязя хлопець влаштував романтичну пропозицію руки та серця своїй коханій.
Відео опублікували на інстаграм-сторінці volynblog.
На очах у відпочивальників він зустрів свою кохану букетом троянд, в оточенні свічок і кульок. Пропозицію він робив, стоячи на одному коліні. Дівчина відповіла "так!".
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Відео опублікували на інстаграм-сторінці volynblog.
На очах у відпочивальників він зустрів свою кохану букетом троянд, в оточенні свічок і кульок. Пропозицію він робив, стоячи на одному коліні. Дівчина відповіла "так!".
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