Поблизу Луцька будують нові очисні споруди



Про це



Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі ProZorro оголосило виробниче управління житлово-комунального господарства Торчина. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 23 липня, коли й розпочнеться аукціон.



Очікувана вартість робіт становить 19,093 мільйона гривень.



Будівництво, згідно з технічною специфікацією, включатиме розроблення ґрунту, планування площ, улаштування підземної монолітної ємкості, плити перекриття, мурування стін і перегородок, улаштування покрівлі, підлоги, внутрішнє опорядження, утеплення фасадів, прокладання трубопроводів, зокрема блоку зневоднення, монтаж обладнання, облаштування систем опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації, електроосвітлення, автоматизацію технологічного процесу, придбання устаткування, зокрема установки «КУБО-300», шнекового дегідратора осаду, насосів, улаштування дизельної електростанції, зовнішнє освітлення території, пусконалагоджувальні роботи, улаштування тротуарів, доріжок, майданчиків, встановлення огорожі, озеленення тощо.



Усі роботи з облаштування нових очисних споруд у Торчині планують завершити до 31 грудня 2022 року. Підрядник гарантуватиме якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій протягом 10 років.



Нагадаємо, в Торчині та селі Дубовому Ковельського району мають бути збудовані очисні споруди на умовах співфінансування обласного і місцевих бюджетів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво нових очисних споруд заплановане на вулиці Незалежності в селищі Торчині Луцького району.Про це повідомляє Інформаційне Агенство Волинські новини.Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі ProZorro оголосило виробниче управління житлово-комунального господарства Торчина. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 23 липня, коли й розпочнеться аукціон.Очікувана вартість робіт становить 19,093 мільйона гривень.Будівництво, згідно з технічною специфікацією, включатиме розроблення ґрунту, планування площ, улаштування підземної монолітної ємкості, плити перекриття, мурування стін і перегородок, улаштування покрівлі, підлоги, внутрішнє опорядження, утеплення фасадів, прокладання трубопроводів, зокрема блоку зневоднення, монтаж обладнання, облаштування систем опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації, електроосвітлення, автоматизацію технологічного процесу, придбання устаткування, зокрема установки «КУБО-300», шнекового дегідратора осаду, насосів, улаштування дизельної електростанції, зовнішнє освітлення території, пусконалагоджувальні роботи, улаштування тротуарів, доріжок, майданчиків, встановлення огорожі, озеленення тощо.Усі роботи з облаштування нових очисних споруд у Торчині планують завершити до 31 грудня 2022 року. Підрядник гарантуватиме якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій протягом 10 років.Нагадаємо, в Торчині та селі Дубовому Ковельського району мають бути збудовані очисні споруди на умовах співфінансування обласного і місцевих бюджетів.

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