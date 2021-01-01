Поблизу Луцька будують нові очисні споруди
Сьогодні, 03:51
Будівництво нових очисних споруд заплановане на вулиці Незалежності в селищі Торчині Луцького району.
Про це повідомляє Інформаційне Агенство Волинські новини.
Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі ProZorro оголосило виробниче управління житлово-комунального господарства Торчина. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 23 липня, коли й розпочнеться аукціон.
Очікувана вартість робіт становить 19,093 мільйона гривень.
Будівництво, згідно з технічною специфікацією, включатиме розроблення ґрунту, планування площ, улаштування підземної монолітної ємкості, плити перекриття, мурування стін і перегородок, улаштування покрівлі, підлоги, внутрішнє опорядження, утеплення фасадів, прокладання трубопроводів, зокрема блоку зневоднення, монтаж обладнання, облаштування систем опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації, електроосвітлення, автоматизацію технологічного процесу, придбання устаткування, зокрема установки «КУБО-300», шнекового дегідратора осаду, насосів, улаштування дизельної електростанції, зовнішнє освітлення території, пусконалагоджувальні роботи, улаштування тротуарів, доріжок, майданчиків, встановлення огорожі, озеленення тощо.
Усі роботи з облаштування нових очисних споруд у Торчині планують завершити до 31 грудня 2022 року. Підрядник гарантуватиме якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій протягом 10 років.
Нагадаємо, в Торчині та селі Дубовому Ковельського району мають бути збудовані очисні споруди на умовах співфінансування обласного і місцевих бюджетів.
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Про це повідомляє Інформаційне Агенство Волинські новини.
Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі ProZorro оголосило виробниче управління житлово-комунального господарства Торчина. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 23 липня, коли й розпочнеться аукціон.
Очікувана вартість робіт становить 19,093 мільйона гривень.
Будівництво, згідно з технічною специфікацією, включатиме розроблення ґрунту, планування площ, улаштування підземної монолітної ємкості, плити перекриття, мурування стін і перегородок, улаштування покрівлі, підлоги, внутрішнє опорядження, утеплення фасадів, прокладання трубопроводів, зокрема блоку зневоднення, монтаж обладнання, облаштування систем опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації, електроосвітлення, автоматизацію технологічного процесу, придбання устаткування, зокрема установки «КУБО-300», шнекового дегідратора осаду, насосів, улаштування дизельної електростанції, зовнішнє освітлення території, пусконалагоджувальні роботи, улаштування тротуарів, доріжок, майданчиків, встановлення огорожі, озеленення тощо.
Усі роботи з облаштування нових очисних споруд у Торчині планують завершити до 31 грудня 2022 року. Підрядник гарантуватиме якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій протягом 10 років.
Нагадаємо, в Торчині та селі Дубовому Ковельського району мають бути збудовані очисні споруди на умовах співфінансування обласного і місцевих бюджетів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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