Міністр фінансів анонсував зростання мінімальної зарплати в Україні





Про це в ефірі Сергій Марченко.



«Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень», – сказав Марченко.



Він уточнив, що ці кошти спрямують на підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Закладають на наступний рік і зростання пенсій та різних соцвиплат, які прив’язані до зростання прожиткового мінімуму.



«Це буде пріоритетом і вже буде визначатися при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є», – запевнив міністр фінансів.



Нагадаємо, нині мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн, а погодинний розмір – 36,11 грн. Від 1 грудня 2021 року вона зросте до 6,5 тис. грн та 39,12 грн відповідно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.Про це в ефірі 24 каналу заявив міністр фінансів«Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень», – сказав Марченко.Він уточнив, що ці кошти спрямують на підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Закладають на наступний рік і зростання пенсій та різних соцвиплат, які прив’язані до зростання прожиткового мінімуму.«Це буде пріоритетом і вже буде визначатися при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є», – запевнив міністр фінансів.Нагадаємо, нині мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн, а погодинний розмір – 36,11 грн. Від 1 грудня 2021 року вона зросте до 6,5 тис. грн та 39,12 грн відповідно.

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