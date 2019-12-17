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Міністр фінансів анонсував зростання мінімальної зарплати в Україні

Міністр фінансів анонсував зростання мінімальної зарплати в Україні
Протягом 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.

Про це в ефірі 24 каналу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень», – сказав Марченко.

Він уточнив, що ці кошти спрямують на підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Закладають на наступний рік і зростання пенсій та різних соцвиплат, які прив’язані до зростання прожиткового мінімуму.

«Це буде пріоритетом і вже буде визначатися при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є», – запевнив міністр фінансів.

Нагадаємо, нині мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн, а погодинний розмір – 36,11 грн. Від 1 грудня 2021 року вона зросте до 6,5 тис. грн та 39,12 грн відповідно.

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Теги: мінімальна заробітна плата, Марченко
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