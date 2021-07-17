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Банкнота із зображенням Луцького замку - найпопулярніша

Банкнота із зображенням Луцького замку - найпопулярніша
В Україні найбільше в обігу банкнот із зображенням Луцького замку
Кожна четверта купюра у нас номіналом 200 гривень.

В Національному банку розповіли, що серед банкнот найбільше номіналом 200 гривень, а серед монет – номіналом 10 копійок (24,4% та 29% від загальної кількості в обігу відповідно).

Про це повідомляє регулятор на facebook, інформує Економічна правда.

Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (73,8 млн шт. або 2,5% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет – номіналом 10 гривень (48,2 млн шт. або 0,4% від загальної кількості монет в обігу).

У обігу залишається 452,1 млн шт. «золотистих» одногривненвих монет. Вони поки що є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розрахуватися, але поступово НБУ виводить їх з обігу.

«Тобто ті «золотисті» одногривневі монети, що під час інкасації потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад в обіг. Поступово у обігу їх ставатиме дедалі менше. Натомість їхнє місце займатимуть відповідні «сріблясті» обігові монети», - пояснили там.
«Тобто ті «золотисті» одногривневі монети, що під час інкасації потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад в обіг. Поступово у обігу їх ставатиме дедалі менше. Натомість їхнє місце займатимуть відповідні «сріблясті» обігові монети», - пояснили там.

В НБУ додали, що на 1 липня 2021 року на одного українця припадало 71 банкнота та 156 розмінних і платіжних обігових монет (пів року тому, на 01 січня 2021 року – 72 та 149 шт. відповідно).

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Теги: банкнота Луцький замок
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