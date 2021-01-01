Коронавірус: повідомили, скільки заражених виявили в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 19 липня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 307 осіб;

летальних випадків – 5;

одужало – 187 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 9 587 осіб,

методом ІФА – 1 613 осіб,

експрес-тестами – 5 770 осіб.

За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 244 677 осіб;

одужало – 2 181 385 осіб;

летальних випадків – 52 731;

проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Київська область – 12 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 6 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксували 182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 11, серед медпрацівників – 0).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 19 липня.Також за минулу добу:госпіталізували – 307 осіб;летальних випадків – 5;одужало – 187 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 9 587 осіб,методом ІФА – 1 613 осіб,експрес-тестами – 5 770 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 244 677 осіб;одужало – 2 181 385 осіб;летальних випадків – 52 731;проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 82 випадки;Вінницька область – 2 випадки;Волинська область – 1 випадок;Дніпропетровська область – 7 випадків;Донецька область – 2 випадки;Житомирська область – 18 випадків;Київська область – 12 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 1 випадок;Львівська область – 3 випадки;Миколаївська область – 6 випадків;Одеська область – 18 випадків;Полтавська область – 2 випадки;Рівненська область – 2 випадки;Сумська область – 3 випадки;Тернопільська область – 3 випадки;Харківська область – 10 випадків;Херсонська область – 2 випадки;Черкаська область – 5 випадків;Чернівецька область – 2 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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