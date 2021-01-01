Коронавірус: повідомили, скільки заражених виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксували 182 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 11, серед медпрацівників – 0).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 19 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 307 осіб;
летальних випадків – 5;
одужало – 187 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9 587 осіб,
методом ІФА – 1 613 осіб,
експрес-тестами – 5 770 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 244 677 осіб;
одужало – 2 181 385 осіб;
летальних випадків – 52 731;
проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 82 випадки;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 7 випадків;
Донецька область – 2 випадки;
Житомирська область – 18 випадків;
Київська область – 12 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 6 випадків;
Одеська область – 18 випадків;
Полтавська область – 2 випадки;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 3 випадки;
Тернопільська область – 3 випадки;
Харківська область – 10 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 19 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 307 осіб;
летальних випадків – 5;
одужало – 187 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9 587 осіб,
методом ІФА – 1 613 осіб,
експрес-тестами – 5 770 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 244 677 осіб;
одужало – 2 181 385 осіб;
летальних випадків – 52 731;
проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 82 випадки;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 7 випадків;
Донецька область – 2 випадки;
Житомирська область – 18 випадків;
Київська область – 12 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 6 випадків;
Одеська область – 18 випадків;
Полтавська область – 2 випадки;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 3 випадки;
Тернопільська область – 3 випадки;
Харківська область – 10 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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