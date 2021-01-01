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У поліції прокоментували моторошну смертельну автотрощу у селі Печихвости

У поліції прокоментували моторошну смертельну автотрощу у селі Печихвости
Поліція встановлює всі деталі летальної аварії, що сталася учора, 18 липня, у селі Печихвости Луцького району. Наразі вирішують питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових рослідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що 30-річний водій автомобіля Ford Focus не врахував дорожню обстановку, з’їхав на узбіччя, внаслідок чого допустив зіткнення із деревом.

У легковику перебувало 12 осіб, з них семеро дітей.

Двоє дорослих та одна дитина загинули на місці, всі інші доставлені в медичні заклади Горохова та Луцька з різними травмами та забоями, їм надається необхідна допомога.




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Теги: аварія, загибель, Печихвости
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