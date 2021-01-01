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У Луцьку чоловік, якого везли в наркодиспансер, побив патрульного

У Луцьку чоловік, якого везли в наркодиспансер, побив патрульного
У Луцьку нанесли тілесне ушкодження патрульному. Поліція відкриє кримінал. Інцидент трапився в ніч на 19 липня.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що наряд патрульної поліції супроводжував лучанина для примусової госпіталізації в наркодиспансер, що на вулиці Карбишева.

Під час цього останній вчинив опір поліцейським та спричинив удар головою в обличчя патрульному. Правоохоронець отримав забійну гематому ока. Правопорушника шпиталізували до наркодиспансеру, нині він перебуває під дією медичних препаратів.

За фактом інциденту внесуть відомості в Єдиний реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України: йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.




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Теги: поліцейський, гематома, наркодиспансер, патрульний, побиття
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