У Луцьку чоловік, якого везли в наркодиспансер, побив патрульного

У Луцьку нанесли тілесне ушкодження патрульному. Поліція відкриє кримінал. Інцидент трапився в ніч на 19 липня.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що наряд патрульної поліції супроводжував лучанина для примусової госпіталізації в наркодиспансер, що на вулиці Карбишева.Під час цього останній вчинив опір поліцейським та спричинив удар головою в обличчя патрульному. Правоохоронець отримав забійну гематому ока. Правопорушника шпиталізували до наркодиспансеру, нині він перебуває під дією медичних препаратів.За фактом інциденту внесуть відомості в Єдиний реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України: йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.