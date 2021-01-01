У Луцьку чоловік, якого везли в наркодиспансер, побив патрульного
Сьогодні, 09:36
У Луцьку нанесли тілесне ушкодження патрульному. Поліція відкриє кримінал. Інцидент трапився в ніч на 19 липня.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що наряд патрульної поліції супроводжував лучанина для примусової госпіталізації в наркодиспансер, що на вулиці Карбишева.
Під час цього останній вчинив опір поліцейським та спричинив удар головою в обличчя патрульному. Правоохоронець отримав забійну гематому ока. Правопорушника шпиталізували до наркодиспансеру, нині він перебуває під дією медичних препаратів.
За фактом інциденту внесуть відомості в Єдиний реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України: йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що наряд патрульної поліції супроводжував лучанина для примусової госпіталізації в наркодиспансер, що на вулиці Карбишева.
Під час цього останній вчинив опір поліцейським та спричинив удар головою в обличчя патрульному. Правоохоронець отримав забійну гематому ока. Правопорушника шпиталізували до наркодиспансеру, нині він перебуває під дією медичних препаратів.
За фактом інциденту внесуть відомості в Єдиний реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України: йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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