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В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі

В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі
В Україну прийшло довогоочікуване похолодання. У більшості областей 19 липня пройдуть грозові дощі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією УкрГідрометцентру, 19 липня в Україні будуть грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, прогнозують значні дощі цього дня у Карпатах та західних, областях.

Вдень грози передбачають також і у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, місцями град та шквали 15-20 м/с.

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Теги: гроза, дощ, синоптики, прогноз
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