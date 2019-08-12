В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі
Сьогодні, 09:43
В Україну прийшло довогоочікуване похолодання. У більшості областей 19 липня пройдуть грозові дощі.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією УкрГідрометцентру, 19 липня в Україні будуть грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Зокрема, прогнозують значні дощі цього дня у Карпатах та західних, областях.
Вдень грози передбачають також і у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією УкрГідрометцентру, 19 липня в Україні будуть грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Зокрема, прогнозують значні дощі цього дня у Карпатах та західних, областях.
Вдень грози передбачають також і у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі
Сьогодні, 09:43
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Сьогодні, 09:16