В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі





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За інформацією УкрГідрометцентру, 19 липня в Україні будуть грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



Зокрема, прогнозують значні дощі цього дня у Карпатах та західних, областях.



Вдень грози передбачають також і у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну прийшло довогоочікуване похолодання. У більшості областей 19 липня пройдуть грозові дощі.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.За інформацією УкрГідрометцентру, 19 липня в Україні будуть грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).Зокрема, прогнозують значні дощі цього дня у Карпатах та західних, областях.Вдень грози передбачають також і у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, місцями град та шквали 15-20 м/с.

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