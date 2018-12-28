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У Луцьку на Степана Бандери під час бійки підрізали чоловіка

У Луцьку на Степана Бандери під час бійки підрізали чоловіка
У Луцьку бійка закінчилася різаниною і ушпиталенням.

Інцидент трапився вчора, 18 липня, ввечері у Луцьку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

До поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Степана Бандери. У результаті до лікарні потрапив 30-річний місцевий мешканець з діагнозом - проникаюче ножове поранення грудної клітки справа.

Поліцейські встановили, що ушкодження наніс під час бійки 34-річний лучанин. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України.

Сьогодні, 19 липня, йому оголосять підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.



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Теги: бійка, різанина, поранення, Луцьк, Степана Бандери, поліція
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