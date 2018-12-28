У Луцьку на Степана Бандери під час бійки підрізали чоловіка
Сьогодні, 09:53
У Луцьку бійка закінчилася різаниною і ушпиталенням.
Інцидент трапився вчора, 18 липня, ввечері у Луцьку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
До поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Степана Бандери. У результаті до лікарні потрапив 30-річний місцевий мешканець з діагнозом - проникаюче ножове поранення грудної клітки справа.
Поліцейські встановили, що ушкодження наніс під час бійки 34-річний лучанин. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України.
Сьогодні, 19 липня, йому оголосять підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
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Інцидент трапився вчора, 18 липня, ввечері у Луцьку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
До поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Степана Бандери. У результаті до лікарні потрапив 30-річний місцевий мешканець з діагнозом - проникаюче ножове поранення грудної клітки справа.
Поліцейські встановили, що ушкодження наніс під час бійки 34-річний лучанин. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України.
Сьогодні, 19 липня, йому оголосять підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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