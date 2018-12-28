У Луцьку на Степана Бандери під час бійки підрізали чоловіка

У Луцьку бійка закінчилася різаниною і ушпиталенням.Інцидент трапився вчора, 18 липня, ввечері у Луцьку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.До поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Степана Бандери. У результаті до лікарні потрапив 30-річний місцевий мешканець з діагнозом - проникаюче ножове поранення грудної клітки справа.Поліцейські встановили, що ушкодження наніс під час бійки 34-річний лучанин. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України.Сьогодні, 19 липня, йому оголосять підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.