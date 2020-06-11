На Волині негода наробила лиха

Учора, 18 липня, на території Волинської області пройшли грози, що супроводжувалися поривами вітру. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучали рятувальників.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській обалсті.Зокрема, інформують, що 18 липня рятувальники розрізали повалені вітром дерева та відтягнули їх з проїжджих частин автодоріг на вулиці Незалежності в смт Торчин та в селі Боратин Луцького району, а також біля села Цир Камінь-Каширського району. Крім того, у селі Блаженник Ковельського району рятувальники розрізали дерево, що впало на дах житлового будинку, а в селі Клепачів Луцького району зрізали дерево, що впало на електроопору й загрожувало подальшим падінням на житловий будинок.Крім того, рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста відкачали 50 кубометрів води з підвалу двоповерхового багатоквартирного житлового будинку в селі Веселе Торчинської селищної громади та надали допомогу населенню у відновленні покриття даху житлового будинку в смт Торчин на вулиці Незалежності.Уночі 19 липня рятувальники звільнили від поваленого дерева дорогу між селами Піща й Пулемець на території Шацької селищної громади, а також на вулиці Привокзальній в смт Турійськ.18 липня о 20:21 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Положево Шацької селищної громади – горіла цегляна господарська споруда. Вогонь охопив покрівлю й перекриття, сіно, що там зберігалося. О 21:01 горіння ліквідували рятувальники 11-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк. Імовірно, пожежа трапилася через влучання розряду блискавки.О 00:29 надійшло повідомлення про пожежу ще однієї господарської споруди в селі Березна Воля Любешівської селищної громади. О 01:25 пожежу ліквідували працівники 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної команди с. Судче. За попередніми даними, до пожежі призвело влучання грозового розряду.