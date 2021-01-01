За добу на Волині – лише 1 новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 10:16
За добу 18 липня 2021 року на Волині зареєстрували 1 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 2,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 183,
методом ІФА (осіб) – 6,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 92.
Активні випадки на сьогодні — 88, що становить 8,6 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 252 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3616),
одужало ( осіб) – 60 961 (з них дітей – 3213 та медичних працівників –3585),
летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 260 107,
методом ІФА (осіб) –176 082.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я за 18 липня в країні зафіксували 182 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 187 осіб, померло – 5 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 244 677 осіб;
одужало – 2 181 385 осіб;
летальних випадків – 52 731;
проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували – 2 випадки та у Львівській – 3 випадки.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 2,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 183,
методом ІФА (осіб) – 6,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 92.
Активні випадки на сьогодні — 88, що становить 8,6 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 252 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3616),
одужало ( осіб) – 60 961 (з них дітей – 3213 та медичних працівників –3585),
летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 260 107,
методом ІФА (осіб) –176 082.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я за 18 липня в країні зафіксували 182 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 187 осіб, померло – 5 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 244 677 осіб;
одужало – 2 181 385 осіб;
летальних випадків – 52 731;
проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували – 2 випадки та у Львівській – 3 випадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Аби не мовчки...
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