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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За добу на Волині – лише 1 новий випадок коронавірусу

За добу на Волині – лише 1 новий випадок коронавірусу
За добу 18 липня 2021 року на Волині зареєстрували 1 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Також за добу:

Одужало (осіб) – 2,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 183,
методом ІФА (осіб) – 6,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 92.

Активні випадки на сьогодні — 88, що становить 8,6 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

захворіло (осіб) – 62 252 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3616),
одужало ( осіб) – 60 961 (з них дітей – 3213 та медичних працівників –3585),
летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 260 107,
методом ІФА (осіб) –176 082.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я за 18 липня в країні зафіксували 182 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 187 осіб, померло – 5 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 244 677 осіб;
одужало – 2 181 385 осіб;
летальних випадків – 52 731;
проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували – 2 випадки та у Львівській – 3 випадки.

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Теги: коронавірус, статистика
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