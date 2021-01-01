За добу на Волині – лише 1 новий випадок коронавірусу

За добу 18 липня 2021 року на Волині зареєстрували 1 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Також за добу:Одужало (осіб) – 2,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 183,методом ІФА (осіб) – 6,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 92.Активні випадки на сьогодні — 88, що становить 8,6 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 252 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3616),одужало ( осіб) – 60 961 (з них дітей – 3213 та медичних працівників –3585),летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 260 107,методом ІФА (осіб) –176 082.Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я за 18 липня в країні зафіксували 182 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 187 осіб, померло – 5 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 244 677 осіб;одужало – 2 181 385 осіб;летальних випадків – 52 731;проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували – 2 випадки та у Львівській – 3 випадки.