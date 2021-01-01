Об’їзна дорога навколо Луцька – у планах Служби автомобільних доріг
Сьогодні, 10:37
Служба автомобільних доріг Волині розглядає варіанти будівництва об’їзної дороги навколо Луцька.
Про це повідомили в управлінні містобудування та архітектури Волинської ОДА на депутатський запит заступника голови Луцької районної ради Сергія Сівака, йдеться на сайті установи.
Як відомо, у березні обласна Служба автомобільних доріг оприлюднила інформацію стосовно запланованих у 2021 році ремонтних робіт на автошляхах Волині на загальну суму 2,5 мільярди гривень, але будівництва об’їзної дороги в переліку нема.
У депутатському запиті, підтриманому Луцькою районною радою, йшлося про те, що Луцьк «заякорився» у переліку міст з високим рівнем забруднення атмосферу у тому числі через автомобільні викиди. Згідно з екологічним паспортом, 92-95% - це вихлопні гази.
«Зважаючи на вкрай непривабливі екологічні показники якості повітря у Луцьку, вважаю, що будівництво кільцевої дороги, яка з’єднає київсько-ковельський напрямок з володимирським, львівським, дубнівським, стало б для району не тільки важливим інфраструктурним проектом, а й серйозним екологічним чинником», - розповів Сергій Сівак.
До слова, у Львові минулоріч було введено в експлуатацію «північну частину» об’їзної вартістю 80 мільйонів гривень. Рівняни також з’єднали «луцький» та «сарненсьткий» напрямки, закільцювавши об’їзну навколо Рівного, завдяки чому великоваговий транспорт рухається не через місто, а повноцінною об’їзною магістраллю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в управлінні містобудування та архітектури Волинської ОДА на депутатський запит заступника голови Луцької районної ради Сергія Сівака, йдеться на сайті установи.
Як відомо, у березні обласна Служба автомобільних доріг оприлюднила інформацію стосовно запланованих у 2021 році ремонтних робіт на автошляхах Волині на загальну суму 2,5 мільярди гривень, але будівництва об’їзної дороги в переліку нема.
У депутатському запиті, підтриманому Луцькою районною радою, йшлося про те, що Луцьк «заякорився» у переліку міст з високим рівнем забруднення атмосферу у тому числі через автомобільні викиди. Згідно з екологічним паспортом, 92-95% - це вихлопні гази.
«Зважаючи на вкрай непривабливі екологічні показники якості повітря у Луцьку, вважаю, що будівництво кільцевої дороги, яка з’єднає київсько-ковельський напрямок з володимирським, львівським, дубнівським, стало б для району не тільки важливим інфраструктурним проектом, а й серйозним екологічним чинником», - розповів Сергій Сівак.
До слова, у Львові минулоріч було введено в експлуатацію «північну частину» об’їзної вартістю 80 мільйонів гривень. Рівняни також з’єднали «луцький» та «сарненсьткий» напрямки, закільцювавши об’їзну навколо Рівного, завдяки чому великоваговий транспорт рухається не через місто, а повноцінною об’їзною магістраллю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На трасі під Ковелем – аварія
Сьогодні, 11:12
У «Ягодині» виявили величезну партію контрабанди. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
Об’їзна дорога навколо Луцька – у планах Служби автомобільних доріг
Сьогодні, 10:37
За добу на Волині – лише 1 новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 10:16
На Волині негода наробила лиха
Сьогодні, 10:09