Об’їзна дорога навколо Луцька – у планах Служби автомобільних доріг





Про це повідомили в управлінні містобудування та архітектури Волинської ОДА на депутатський запит заступника голови Луцької районної ради Сергія Сівака,



Як відомо, у березні обласна Служба автомобільних доріг оприлюднила інформацію стосовно запланованих у 2021 році ремонтних робіт на автошляхах Волині на загальну суму 2,5 мільярди гривень, але будівництва об’їзної дороги в переліку нема.



У депутатському запиті, підтриманому Луцькою районною радою, йшлося про те, що Луцьк «заякорився» у переліку міст з високим рівнем забруднення атмосферу у тому числі через автомобільні викиди. Згідно з екологічним паспортом, 92-95% - це вихлопні гази.



«Зважаючи на вкрай непривабливі екологічні показники якості повітря у Луцьку, вважаю, що будівництво кільцевої дороги, яка з’єднає київсько-ковельський напрямок з володимирським, львівським, дубнівським, стало б для району не тільки важливим інфраструктурним проектом, а й серйозним екологічним чинником», - розповів Сергій Сівак.



До слова, у Львові минулоріч було введено в експлуатацію «північну частину» об’їзної вартістю 80 мільйонів гривень. Рівняни також з’єднали «луцький» та «сарненсьткий» напрямки, закільцювавши об’їзну навколо Рівного, завдяки чому великоваговий транспорт рухається не через місто, а повноцінною об’їзною магістраллю.

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