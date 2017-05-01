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У «Ягодині» виявили величезну партію контрабанди. ВІДЕО

У «Ягодині» виявили величезну партію контрабанди. ВІДЕО
Прикордонники Луцького загону виявили у пункті пропуску «Ягодин» величезну партію сигарет, запакованих в дерев’яні конструкції кабельних котушок.

Про це повідомляє пресслужба прикордонників.

Інформують, що у ніч на 19 липня у пункт пропуску «Ягодин» «червоним коридором» прибула вантажівка Renault. Транспортним засобом з України до Польщі перевозили вантаж – частини кабельних котушок.

У рамках протидії незаконному переміщенню товарів через кордон прикордонники ініціювали виведення з загального потоку Renault для проведення поглибленого огляду.

Як результат, на ранок 19 липня прикордонники спільно з митниками витягли з дерев’яних конструкцій кабельних котушок вже понад 75 тисяч пачок контрабандних сигарет. Демонтування на момент публікації ще тривало.


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Теги: «Ягодин», контрабанда, сигарети
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