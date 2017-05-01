У «Ягодині» виявили величезну партію контрабанди. ВІДЕО

Прикордонники Луцького загону виявили у пункті пропуску «Ягодин» величезну партію сигарет, запакованих в дерев’яні конструкції кабельних котушок.Про це повідомляє пресслужба прикордонників.Інформують, що у ніч на 19 липня у пункт пропуску «Ягодин» «червоним коридором» прибула вантажівка Renault. Транспортним засобом з України до Польщі перевозили вантаж – частини кабельних котушок.У рамках протидії незаконному переміщенню товарів через кордон прикордонники ініціювали виведення з загального потоку Renault для проведення поглибленого огляду.Як результат, на ранок 19 липня прикордонники спільно з митниками витягли з дерев’яних конструкцій кабельних котушок вже понад 75 тисяч пачок контрабандних сигарет. Демонтування на момент публікації ще тривало.