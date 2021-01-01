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На трасі під Ковелем – аварія

На трасі під Ковелем – аварія
На трасі Ковель – Любомль трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "Волинські новини".

Аварія сталася зранку 19 липня на виїзді з міста Ковеля.

На дорозі зіткнулися два автомобілі Dacia Sandero та Dacia Logan.

Від удару транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. Наприклад, у одного авто повністю зім’ята задня частина.

На місці працювала патрульна поліція.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, автомобіль Dacia Logan не дотримався безпечної дистанції та не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Dacia Sandero, який, своєю чергою, рухався заднім ходом. Також останній автомобіль пошкодив дорожній знак «Об’їзд перешкоди». На щастя, в аварії немає травмованих.

На водія Dacia Logan патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

На водія Dacia Sandero скали адмінматеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 2 ст. 139 (пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.

На трасі під Ковелем – аварія
На трасі під Ковелем – аварія
На трасі під Ковелем – аварія
На трасі під Ковелем – аварія

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Теги: аварія, Ковель
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