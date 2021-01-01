У Прип'яті на Волині втопилася 9-річна дівчинка

Поблизу села Почапи Ковельського району втопилася 9-річна дівчинка.Інцидент трапився увечері 16 липня.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що до поліції надійшло повідомлення, що 9-річна дівчинка пішла купатись на річку Прип’ять, де з власної необережності втопилась.Поліцейські задіяли всі сили й засоби на пошуки тіла дитини. Його близько 5 години ранку наступного дня знайшли родичі. За цим фактом зареєстровані відомості як нещасний випадок.Додають також, що з початку року це вже сьома дитина, яка втопилась на Волині.