У Прип'яті на Волині втопилася 9-річна дівчинка
Сьогодні, 11:23
Поблизу села Почапи Ковельського району втопилася 9-річна дівчинка.
Інцидент трапився увечері 16 липня.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що до поліції надійшло повідомлення, що 9-річна дівчинка пішла купатись на річку Прип’ять, де з власної необережності втопилась.
Поліцейські задіяли всі сили й засоби на пошуки тіла дитини. Його близько 5 години ранку наступного дня знайшли родичі. За цим фактом зареєстровані відомості як нещасний випадок.
Додають також, що з початку року це вже сьома дитина, яка втопилась на Волині.
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Інцидент трапився увечері 16 липня.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що до поліції надійшло повідомлення, що 9-річна дівчинка пішла купатись на річку Прип’ять, де з власної необережності втопилась.
Поліцейські задіяли всі сили й засоби на пошуки тіла дитини. Його близько 5 години ранку наступного дня знайшли родичі. За цим фактом зареєстровані відомості як нещасний випадок.
Додають також, що з початку року це вже сьома дитина, яка втопилась на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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