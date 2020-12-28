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«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
Чи не кожен із нас бачив фільм або серіал, де герої користуються послугами пралень. Однак, за кордоном це не лише цілком реальна практика, а навіть культура, що зародилася сотні років тому. Чому?

По-перше, це економніше, аніж прати вдома (погодьтеся, ніхто ж не рахує витрати на воду чи електроенергію, зважаючи, що за день може бути кілька циклів прання). По-друге, пральня – це про комфорт: процес потребує мінімум вашого часу, в одному місці можна ідеально випрати одяг, посушити його, позбутися плям, випрасувати та ще й «підлатати». Відчути ці переваги прання не в домашніх умовах та навіть більше можете і ви, скориставшись послугами луцької екопральні «ОДІДО», що здобула прихильність гігантів на кшталт «СКФ Україна», «Kromberg & Schubert», «Modern Expo».

За словами керівниці екопральні «ОДІДО» Людмили Юсюк, назву для сервісу обрали не даремно, адже компанія працює вже три роки і починала свою діяльність із пошиття спецодягу. Власне, спецодяг не тільки шили, а й ремонтували. Виникла потреба і в пранні, проте зіткнувшись з не зовсім якісними послугами, що надавали інші пральні, назріла ідея створити екопральню «як для себе». Тому бізнес розширили, працюючи за принципом «від» і «до».
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

Так, екопральня «ОДІДО» співпрацює з корпоративними клієнтами. Серед них – заводи («СКФ Україна», «Kromberg & Schubert», «Modern Expo»), приватні дитсадки («Зернятко», «HappyKidsClub»), готелі («Спейс Рент») стоматології , бербершопи, салони краси, масажні кабінети, готелі.
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

«Ми самі забираємо все, що потрібно попрати, відповідно до обумовленого заздалегідь графіка. Клієнтам зручно, адже великі заводи не мають можливості все збирати, возити, потім знов забирати», – говорить Людмила Юсюк. За одну зміну в екопральні можуть випрати 200 кілограмів речей, якщо ж є потреба, працюють у дві чи три зміни.
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

Ціни на послуги із корпоративними клієнтами обумовлюють індивідуально, адже кожна діяльність має свою специфіку і, відповідно, різні види забруднення. Однак, вартість більш ніж доступна. Це ж стосується й індивідуальних замовлень. Наприклад, якщо хочете попрати штори та тюлі, заплатити лише 100 гривень за кілограм, улюблений піджак – 150 гривень, пальто – 300 гривень. Коли принесете декілька пальт, ціна вийде дешевша, адже враховуватимуть кілограми.
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

Приводять до ладу в «ОДІДО» також весільні та випускні сукні, костюми, які після святкових дійств нерідко мають далеко не найкращий вигляд.

«Ми їх бережно перемо, зашиваємо, ремонтуємо. Часто буває, що дівчатка наступають на поділ підборами і бідкаються, що далі робити з сукнею. Я ж кажу, що не варто нервуватися, виправимо», - зазначає керівниця екопральні.
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

Після виконаного замовлення проводять дезінфекцію. Працівникам «ОДІДО» передусім важлива гігієна, тому речі кожного клієнта перуть в окремій машинці. Тобто, ви можете не хвилюватися, що форму в мазуті працівника заводу закинуть в один барабан із слинявчиком, який забруднився у дитсадку. Те ж і з індивідуальними замовленнями – навіть якщо ви здаєте одне простирадло, його не пратимуть із простирадлом іншої людини.
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

«Машина дозволяє вкинути речі й 10-ти сімей, але… Я б не хотіла, аби мої речі прали з чиїмись. Такої ж думки дотримуються наші працівники. Тому робимо все, як для себе. Хочеться, аби все було якісно», - наголошує Людмили Юсюк.

У роботі компанія використовує лише перевірені та сертифіковані екологічні засоби, що не мають різких запахів, ядучих кольорів та є абсолютно безпечними для здоров’я людини. Серед них – засоби італійського бренду «Sutter».
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

Спочатку речі перуть, потім дезінфікують, знову перуть та полощуть. Цікаво, що на один лише етап полоскання витрачають до 200 літрів води. Тому, наприклад, рушники – м’які і приємні на дотик, а не «кам’яні», як після домашнього прання. Далі ж речі сушать. За потреби їх можуть й ідеально випрасувати, додати пахучий кондиціонер чи спеціальні парфуми для тканини.

Аби зекономити час, ви можете замовити послуги прання та доставки речей за кілька хвилин, зателефонувавши за номером: 050 551 10 07. Виїзд в межах міста безкоштовний при вартості замовлення на суму від 500 гривень.
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

Окрім того, можете не хвилюватися, що улюблені речі чи білизна доїдуть до вас у неналежному вигляді, адже кожна партія отримує індивідуальне пакування, що може бути як одноразовим (поліетиленовим), так і багаторазовим (чохли чи торбинки з тканини).
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

Чисті речі ви отримаєте уже за 24 години. Існує можливість виконати термінове замовлення впродовж трьох годин.

Режим роботи екопральні «ОДІДО»:
Понеділок - п'ятниця: з 8 до 20 години.
Субота: з 9 до 15 години.

Адреси:
прийомний пункт - вулиця Дубнівська, 15.
пральня - вулиця Дубнівська, 18.

Контактні номери: 050 551 10 07, 067 199 00 29, 066 573 12 42

Фейсбук: https://www.facebook.com/odidolutsk/.
Інстаграм: https://www.instagram.com/odidolutsk/.
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*

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Теги: пральня, екопральня, ОДІДО, прання, компанія, Людмила Осіюк
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