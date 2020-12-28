«SKF», «HappyKidsClub», «Modern Expo»: єдина екопральня у Луцьку робить бездоганними речі заводів, салонів та дитсадків*
Сьогодні, 09:05
Чи не кожен із нас бачив фільм або серіал, де герої користуються послугами пралень. Однак, за кордоном це не лише цілком реальна практика, а навіть культура, що зародилася сотні років тому. Чому?
По-перше, це економніше, аніж прати вдома (погодьтеся, ніхто ж не рахує витрати на воду чи електроенергію, зважаючи, що за день може бути кілька циклів прання). По-друге, пральня – це про комфорт: процес потребує мінімум вашого часу, в одному місці можна ідеально випрати одяг, посушити його, позбутися плям, випрасувати та ще й «підлатати». Відчути ці переваги прання не в домашніх умовах та навіть більше можете і ви, скориставшись послугами луцької екопральні «ОДІДО», що здобула прихильність гігантів на кшталт «СКФ Україна», «Kromberg & Schubert», «Modern Expo».
За словами керівниці екопральні «ОДІДО» Людмили Юсюк, назву для сервісу обрали не даремно, адже компанія працює вже три роки і починала свою діяльність із пошиття спецодягу. Власне, спецодяг не тільки шили, а й ремонтували. Виникла потреба і в пранні, проте зіткнувшись з не зовсім якісними послугами, що надавали інші пральні, назріла ідея створити екопральню «як для себе». Тому бізнес розширили, працюючи за принципом «від» і «до».
Так, екопральня «ОДІДО» співпрацює з корпоративними клієнтами. Серед них – заводи («СКФ Україна», «Kromberg & Schubert», «Modern Expo»), приватні дитсадки («Зернятко», «HappyKidsClub»), готелі («Спейс Рент») стоматології , бербершопи, салони краси, масажні кабінети, готелі.
«Ми самі забираємо все, що потрібно попрати, відповідно до обумовленого заздалегідь графіка. Клієнтам зручно, адже великі заводи не мають можливості все збирати, возити, потім знов забирати», – говорить Людмила Юсюк. За одну зміну в екопральні можуть випрати 200 кілограмів речей, якщо ж є потреба, працюють у дві чи три зміни.
Ціни на послуги із корпоративними клієнтами обумовлюють індивідуально, адже кожна діяльність має свою специфіку і, відповідно, різні види забруднення. Однак, вартість більш ніж доступна. Це ж стосується й індивідуальних замовлень. Наприклад, якщо хочете попрати штори та тюлі, заплатити лише 100 гривень за кілограм, улюблений піджак – 150 гривень, пальто – 300 гривень. Коли принесете декілька пальт, ціна вийде дешевша, адже враховуватимуть кілограми.
Приводять до ладу в «ОДІДО» також весільні та випускні сукні, костюми, які після святкових дійств нерідко мають далеко не найкращий вигляд.
«Ми їх бережно перемо, зашиваємо, ремонтуємо. Часто буває, що дівчатка наступають на поділ підборами і бідкаються, що далі робити з сукнею. Я ж кажу, що не варто нервуватися, виправимо», - зазначає керівниця екопральні.
Після виконаного замовлення проводять дезінфекцію. Працівникам «ОДІДО» передусім важлива гігієна, тому речі кожного клієнта перуть в окремій машинці. Тобто, ви можете не хвилюватися, що форму в мазуті працівника заводу закинуть в один барабан із слинявчиком, який забруднився у дитсадку. Те ж і з індивідуальними замовленнями – навіть якщо ви здаєте одне простирадло, його не пратимуть із простирадлом іншої людини.
«Машина дозволяє вкинути речі й 10-ти сімей, але… Я б не хотіла, аби мої речі прали з чиїмись. Такої ж думки дотримуються наші працівники. Тому робимо все, як для себе. Хочеться, аби все було якісно», - наголошує Людмили Юсюк.
У роботі компанія використовує лише перевірені та сертифіковані екологічні засоби, що не мають різких запахів, ядучих кольорів та є абсолютно безпечними для здоров’я людини. Серед них – засоби італійського бренду «Sutter».
Спочатку речі перуть, потім дезінфікують, знову перуть та полощуть. Цікаво, що на один лише етап полоскання витрачають до 200 літрів води. Тому, наприклад, рушники – м’які і приємні на дотик, а не «кам’яні», як після домашнього прання. Далі ж речі сушать. За потреби їх можуть й ідеально випрасувати, додати пахучий кондиціонер чи спеціальні парфуми для тканини.
Аби зекономити час, ви можете замовити послуги прання та доставки речей за кілька хвилин, зателефонувавши за номером: 050 551 10 07. Виїзд в межах міста безкоштовний при вартості замовлення на суму від 500 гривень.
Окрім того, можете не хвилюватися, що улюблені речі чи білизна доїдуть до вас у неналежному вигляді, адже кожна партія отримує індивідуальне пакування, що може бути як одноразовим (поліетиленовим), так і багаторазовим (чохли чи торбинки з тканини).
Чисті речі ви отримаєте уже за 24 години. Існує можливість виконати термінове замовлення впродовж трьох годин.
Режим роботи екопральні «ОДІДО»:
Понеділок - п'ятниця: з 8 до 20 години.
Субота: з 9 до 15 години.
Адреси:
прийомний пункт - вулиця Дубнівська, 15.
пральня - вулиця Дубнівська, 18.
Контактні номери: 050 551 10 07, 067 199 00 29, 066 573 12 42
Фейсбук: https://www.facebook.com/odidolutsk/.
Інстаграм: https://www.instagram.com/odidolutsk/.
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По-перше, це економніше, аніж прати вдома (погодьтеся, ніхто ж не рахує витрати на воду чи електроенергію, зважаючи, що за день може бути кілька циклів прання). По-друге, пральня – це про комфорт: процес потребує мінімум вашого часу, в одному місці можна ідеально випрати одяг, посушити його, позбутися плям, випрасувати та ще й «підлатати». Відчути ці переваги прання не в домашніх умовах та навіть більше можете і ви, скориставшись послугами луцької екопральні «ОДІДО», що здобула прихильність гігантів на кшталт «СКФ Україна», «Kromberg & Schubert», «Modern Expo».
За словами керівниці екопральні «ОДІДО» Людмили Юсюк, назву для сервісу обрали не даремно, адже компанія працює вже три роки і починала свою діяльність із пошиття спецодягу. Власне, спецодяг не тільки шили, а й ремонтували. Виникла потреба і в пранні, проте зіткнувшись з не зовсім якісними послугами, що надавали інші пральні, назріла ідея створити екопральню «як для себе». Тому бізнес розширили, працюючи за принципом «від» і «до».
Так, екопральня «ОДІДО» співпрацює з корпоративними клієнтами. Серед них – заводи («СКФ Україна», «Kromberg & Schubert», «Modern Expo»), приватні дитсадки («Зернятко», «HappyKidsClub»), готелі («Спейс Рент») стоматології , бербершопи, салони краси, масажні кабінети, готелі.
«Ми самі забираємо все, що потрібно попрати, відповідно до обумовленого заздалегідь графіка. Клієнтам зручно, адже великі заводи не мають можливості все збирати, возити, потім знов забирати», – говорить Людмила Юсюк. За одну зміну в екопральні можуть випрати 200 кілограмів речей, якщо ж є потреба, працюють у дві чи три зміни.
Ціни на послуги із корпоративними клієнтами обумовлюють індивідуально, адже кожна діяльність має свою специфіку і, відповідно, різні види забруднення. Однак, вартість більш ніж доступна. Це ж стосується й індивідуальних замовлень. Наприклад, якщо хочете попрати штори та тюлі, заплатити лише 100 гривень за кілограм, улюблений піджак – 150 гривень, пальто – 300 гривень. Коли принесете декілька пальт, ціна вийде дешевша, адже враховуватимуть кілограми.
Приводять до ладу в «ОДІДО» також весільні та випускні сукні, костюми, які після святкових дійств нерідко мають далеко не найкращий вигляд.
«Ми їх бережно перемо, зашиваємо, ремонтуємо. Часто буває, що дівчатка наступають на поділ підборами і бідкаються, що далі робити з сукнею. Я ж кажу, що не варто нервуватися, виправимо», - зазначає керівниця екопральні.
Після виконаного замовлення проводять дезінфекцію. Працівникам «ОДІДО» передусім важлива гігієна, тому речі кожного клієнта перуть в окремій машинці. Тобто, ви можете не хвилюватися, що форму в мазуті працівника заводу закинуть в один барабан із слинявчиком, який забруднився у дитсадку. Те ж і з індивідуальними замовленнями – навіть якщо ви здаєте одне простирадло, його не пратимуть із простирадлом іншої людини.
«Машина дозволяє вкинути речі й 10-ти сімей, але… Я б не хотіла, аби мої речі прали з чиїмись. Такої ж думки дотримуються наші працівники. Тому робимо все, як для себе. Хочеться, аби все було якісно», - наголошує Людмили Юсюк.
У роботі компанія використовує лише перевірені та сертифіковані екологічні засоби, що не мають різких запахів, ядучих кольорів та є абсолютно безпечними для здоров’я людини. Серед них – засоби італійського бренду «Sutter».
Спочатку речі перуть, потім дезінфікують, знову перуть та полощуть. Цікаво, що на один лише етап полоскання витрачають до 200 літрів води. Тому, наприклад, рушники – м’які і приємні на дотик, а не «кам’яні», як після домашнього прання. Далі ж речі сушать. За потреби їх можуть й ідеально випрасувати, додати пахучий кондиціонер чи спеціальні парфуми для тканини.
Аби зекономити час, ви можете замовити послуги прання та доставки речей за кілька хвилин, зателефонувавши за номером: 050 551 10 07. Виїзд в межах міста безкоштовний при вартості замовлення на суму від 500 гривень.
Окрім того, можете не хвилюватися, що улюблені речі чи білизна доїдуть до вас у неналежному вигляді, адже кожна партія отримує індивідуальне пакування, що може бути як одноразовим (поліетиленовим), так і багаторазовим (чохли чи торбинки з тканини).
Чисті речі ви отримаєте уже за 24 години. Існує можливість виконати термінове замовлення впродовж трьох годин.
Режим роботи екопральні «ОДІДО»:
Понеділок - п'ятниця: з 8 до 20 години.
Субота: з 9 до 15 години.
Адреси:
прийомний пункт - вулиця Дубнівська, 15.
пральня - вулиця Дубнівська, 18.
Контактні номери: 050 551 10 07, 067 199 00 29, 066 573 12 42
Фейсбук: https://www.facebook.com/odidolutsk/.
Інстаграм: https://www.instagram.com/odidolutsk/.
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