вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські плавці завоювали низку медалей на кубку України. ФОТО

Волинські плавці завоювали низку медалей на кубку України. ФОТО
У Мелітополі 17-18 липня 2021 року відбувся Кубок України з плавання серед клубів. У змаганнях участь взяли найсильніші плавці України, серед яких і волинські спортсмени, вихованці КЗ "СДЮСШОР плавання» Луцької міської ради Дана Ахмедова та Максим Ткачук.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У перший день змагань Дана Ахмедова на дистанції 100 м брасом виборола золоту медаль з результатом 1.09.14. Максим Ткачук на цій же дистанції здобув срібло з результатом 1.00.23. Дана Ахмедова посіла перше місце в естафетному плаванні 4х100 м комбінована дистанція серед жінок, 100 м брасом, з результатом 1.08.06.

Максим Ткачук також посів перше місце в естафеті 4х100 м комбінована серед чоловіків, подолавши свою дистанцію 100 м брасом з результатом 1.01.80. Також в естафеті 8х50 м комбінована змішана спортсмени здобули "золото".

Другий день змагань став теж результативним, адже на дистанції 200 м брасом з результатом 2.10.29 здобув золоту медаль. Дана Ахмедова на цій же дистанції 200 м брасом здобула "срібло" з результатом 2.32.63. В естафеті 8х50 м вільним стилем змішана наші плавці здобули першість.

В загальному заліку усі нагороди волинських плавців дали змогу завоювати перше місце Кубку України з плавання серед клубів для команди спортклубу «Халки».

Волинські плавці завоювали низку медалей на кубку України. ФОТО
Волинські плавці завоювали низку медалей на кубку України. ФОТО
Волинські плавці завоювали низку медалей на кубку України. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські плавці, Кубок України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п'яний водій зіткнувся з «мерсом» та втік з місця ДТП
Сьогодні, 12:27
Волинянка у свої 80 років доглядає за домашнім господарством та обробляє городи
Сьогодні, 12:22
Волинські плавці завоювали низку медалей на кубку України. ФОТО
Сьогодні, 11:58
На Волині через негоду деякі села – без світла
Сьогодні, 11:36
На Світязі влаштували масштабні пошуки неоформлених працівників. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
Волинські дзюдоїсти здобули дві «бронзи» на кубку України Волинські дзюдоїсти здобули дві «бронзи» на кубку України
14 травень, 18:43
Команда, яку тренує лучанин, сенсаційно вибила «Шахтар» з Кубку України Команда, яку тренує лучанин, сенсаційно вибила «Шахтар» з Кубку України
03 березень, 21:47
Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
18 лютий, 12:15
Луцькі рибалки вибороли «срібло» на кубку України Луцькі рибалки вибороли «срібло» на кубку України
15 лютий, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку п'яний водій зіткнувся з «мерсом» та втік з місця ДТП
Сьогодні, 12:27
 0
Волинянка у свої 80 років доглядає за домашнім господарством та обробляє городи
Сьогодні, 12:22
 0
Волинські плавці завоювали низку медалей на кубку України. ФОТО
Сьогодні, 11:58
 0
На Волині через негоду деякі села – без світла
Сьогодні, 11:36
 0
На Світязі влаштували масштабні пошуки неоформлених працівників. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8