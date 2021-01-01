Волинські плавці завоювали низку медалей на кубку України. ФОТО

У Мелітополі 17-18 липня 2021 року відбувся Кубок України з плавання серед клубів. У змаганнях участь взяли найсильніші плавці України, серед яких і волинські спортсмени, вихованці КЗ "СДЮСШОР плавання» Луцької міської радитаПро це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У перший день змагань Дана Ахмедова на дистанції 100 м брасом виборола золоту медаль з результатом 1.09.14. Максим Ткачук на цій же дистанції здобув срібло з результатом 1.00.23. Дана Ахмедова посіла перше місце в естафетному плаванні 4х100 м комбінована дистанція серед жінок, 100 м брасом, з результатом 1.08.06.Максим Ткачук також посів перше місце в естафеті 4х100 м комбінована серед чоловіків, подолавши свою дистанцію 100 м брасом з результатом 1.01.80. Також в естафеті 8х50 м комбінована змішана спортсмени здобули "золото".Другий день змагань став теж результативним, адже на дистанції 200 м брасом з результатом 2.10.29 здобув золоту медаль. Дана Ахмедова на цій же дистанції 200 м брасом здобула "срібло" з результатом 2.32.63. В естафеті 8х50 м вільним стилем змішана наші плавці здобули першість.В загальному заліку усі нагороди волинських плавців дали змогу завоювати перше місце Кубку України з плавання серед клубів для команди спортклубу «Халки».