У Луцьку п'яний водій зіткнувся з «мерсом» та втік з місця ДТП





Про це



Заявник повідомив, що відбулося зіткнення між двома транспортними засобами: Mercedes-Benz та Opel Zafira. До того ж чоловік розповів, що керманич Opel Zafira, ймовірно, перебуває з ознаками алкогольного сп’яніння.



Патрульні прибули на місце події та встановили, що водій Opel Zafira, керуючи транспортним засобом, не був уважним, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz. У нього патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — позитивний.



Також встановили, що правопорушник залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, до якої він був причетний.



Тож, на 28-річного винуватця інспектори склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 липня, близько 22-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівській, що у Луцьку.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Заявник повідомив, що відбулося зіткнення між двома транспортними засобами: Mercedes-Benz та Opel Zafira. До того ж чоловік розповів, що керманич Opel Zafira, ймовірно, перебуває з ознаками алкогольного сп’яніння.Патрульні прибули на місце події та встановили, що водій Opel Zafira, керуючи транспортним засобом, не був уважним, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz. У нього патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — позитивний.Також встановили, що правопорушник залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, до якої він був причетний.Тож, на 28-річного винуватця інспектори склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію