Для хлопчика, який постраждав в моторошній ДТП в селі Печихвости, терміново шукають донорів крові





Про це повідомляє



Нагадаємо, в автомобілі перебувало 12 людей. В ДТП загинула його мати, а батько та сестра перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.



Ім’я хлопчика – Вадим Личак. Кров потрібна 4-.



Хлопчик перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні у тяжкому стані. Телефон для контакту – 0969054316 (Любов).





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