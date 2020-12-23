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Для хлопчика, який постраждав в моторошній ДТП в селі Печихвости, терміново шукають донорів крові

Для хлопчика, який постраждав в моторошній ДТП в селі Печихвости, терміново шукають донорів крові
Для хлопчика, який напередодні постраждав у смертельній ДТП у селі Печихвости, де загинуло троє людей, терміново потрібні донори крові.

Про це повідомляє "Перший".

Нагадаємо, в автомобілі перебувало 12 людей. В ДТП загинула його мати, а батько та сестра перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Ім’я хлопчика – Вадим Личак. Кров потрібна 4-.

Хлопчик перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні у тяжкому стані. Телефон для контакту – 0969054316 (Любов).


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Теги: моторшна аварія, Печихвости, донори, пошук
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