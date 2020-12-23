Для хлопчика, який постраждав в моторошній ДТП в селі Печихвости, терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 12:50
Для хлопчика, який напередодні постраждав у смертельній ДТП у селі Печихвости, де загинуло троє людей, терміново потрібні донори крові.
Про це повідомляє "Перший".
Нагадаємо, в автомобілі перебувало 12 людей. В ДТП загинула його мати, а батько та сестра перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Ім’я хлопчика – Вадим Личак. Кров потрібна 4-.
Хлопчик перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні у тяжкому стані. Телефон для контакту – 0969054316 (Любов).
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Про це повідомляє "Перший".
Нагадаємо, в автомобілі перебувало 12 людей. В ДТП загинула його мати, а батько та сестра перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Ім’я хлопчика – Вадим Личак. Кров потрібна 4-.
Хлопчик перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні у тяжкому стані. Телефон для контакту – 0969054316 (Любов).
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