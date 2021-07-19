У лікарні помер важкопоранений у зоні ООС військовий
Сьогодні, 13:24
У лікарні помер військовий об'єднаних сил Горбенко Олександр, який після обстрілу бойовиків отримав опіки 80% тіла.
Про це на Facebook-сторінці повідомила радниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа, передає "УП".
"На світанку зупинилося серце нашого земляка…
Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80%", - написала посадовиця.
Радниця глави Дніпропетровської ОДА раніше повідомляла, що після обстрілу бойовиків бійця евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.
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Про це на Facebook-сторінці повідомила радниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа, передає "УП".
"На світанку зупинилося серце нашого земляка…
Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80%", - написала посадовиця.
Радниця глави Дніпропетровської ОДА раніше повідомляла, що після обстрілу бойовиків бійця евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.
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