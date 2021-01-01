Луцькі баскетболісти стали призерами Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 02:16
Команда «Промбудсфера» баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет» сталас призером Чемпіонату України з баскетболу 3х3.
Волиняни посіли третє місце на четвертому етапі змагань, який відбувся 18-го липня у Миргороді, - йдеться на сайті БК "Старий Луцьк".
В порівнянні з минулими турами склад команди дещо змінився: до тріо Федчук-Коцько-Швагринський приєднався Роман Бондарук, а Сергій Юрченко через пошкодження пропускав цей тур. Лучани впевнено подолали груповий етап, перегравши всіх своїх суперників.
На стадії чвертьфіналу на «Промбудсферу» чекали старі знайомі з команди «Red Star». У непростому поєдинку наша команда зуміла завоювати перемогу з рахунком 20-18 і пробитися до півфіналу.
В грі за путівку до фіналу волиняни змагалися з командою «Профільтех Житомир». Старт матчу пройшов у рівній боротьбі, втім серія дальніх кидків у завершальній частині гри дозволила супернику відірватися у рахунку і завоювати перемогу. Наша команда зупинилася за крок від фіналу, однак за рахунок кращих додаткових показників отримала «бронзу».
Зауважимо, що учасниками турніру була й національна збірна U-17, яку очолює головний тренер БК «Старий Луцьк-Університет» Володимир Журжій. Окрім цього, центровий нашої команди Максим Дейна взяв участь в турнірі у складі національної збірної U-23.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Волиняни посіли третє місце на четвертому етапі змагань, який відбувся 18-го липня у Миргороді, - йдеться на сайті БК "Старий Луцьк".
В порівнянні з минулими турами склад команди дещо змінився: до тріо Федчук-Коцько-Швагринський приєднався Роман Бондарук, а Сергій Юрченко через пошкодження пропускав цей тур. Лучани впевнено подолали груповий етап, перегравши всіх своїх суперників.
На стадії чвертьфіналу на «Промбудсферу» чекали старі знайомі з команди «Red Star». У непростому поєдинку наша команда зуміла завоювати перемогу з рахунком 20-18 і пробитися до півфіналу.
В грі за путівку до фіналу волиняни змагалися з командою «Профільтех Житомир». Старт матчу пройшов у рівній боротьбі, втім серія дальніх кидків у завершальній частині гри дозволила супернику відірватися у рахунку і завоювати перемогу. Наша команда зупинилася за крок від фіналу, однак за рахунок кращих додаткових показників отримала «бронзу».
Зауважимо, що учасниками турніру була й національна збірна U-17, яку очолює головний тренер БК «Старий Луцьк-Університет» Володимир Журжій. Окрім цього, центровий нашої команди Максим Дейна взяв участь в турнірі у складі національної збірної U-23.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі баскетболісти стали призерами Чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 02:16
У Луцьку подорожчали послуги дитсадків. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку гусінь знищує самшит. ВІДЕО
19 липень, 23:34