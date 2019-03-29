Обміняти валюту в Україні стало важче: які купюри не беруть і що з ними робити
Сьогодні, 14:12
В Україні обмінювати валюту тепер дозволяють згідно з новими правилами, недотриманнях принаймні одного з них є підставою для відмови касира клієнту у валютній операції.
У зв'язку з цим, українці скаржаться на відмову банків та обмінних пунктів приймати, наприклад, американський долар, повідомляє Обозреватель.
Так, згідно з постановою НБУ, у кожному банку або обмінному пункті касир має право не взяти кошти клієнта, якщо вважає, що валюта не відповідає одному з необхідних критеріїв. Так, в обміні можуть відмовити, якщо громадянин здає порвані купюри або ті, які які мають кілька пошкоджень одночасно, чи з плямами.
Зазначають, що навіть якщо на купюрі є невелика пляма, яку видно на детекторі валют, обмінники і банки можуть її не взяти. Також не приймаються зношені купюри і ті, на яких є штучні забруднення (сліди ручки, фарби тощо).
Такі купюри варто здати до банку як зношені, але вартість буде меншою: залежно від стану, розмір комісії може становити від 5 до 50%.
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У зв'язку з цим, українці скаржаться на відмову банків та обмінних пунктів приймати, наприклад, американський долар, повідомляє Обозреватель.
Так, згідно з постановою НБУ, у кожному банку або обмінному пункті касир має право не взяти кошти клієнта, якщо вважає, що валюта не відповідає одному з необхідних критеріїв. Так, в обміні можуть відмовити, якщо громадянин здає порвані купюри або ті, які які мають кілька пошкоджень одночасно, чи з плямами.
Зазначають, що навіть якщо на купюрі є невелика пляма, яку видно на детекторі валют, обмінники і банки можуть її не взяти. Також не приймаються зношені купюри і ті, на яких є штучні забруднення (сліди ручки, фарби тощо).
Такі купюри варто здати до банку як зношені, але вартість буде меншою: залежно від стану, розмір комісії може становити від 5 до 50%.
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