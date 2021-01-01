Офіцери волинської бригади отримали нові військові звання. ФОТО





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Командир військової частини полковник Сергій Войченко під час урочистої церемонії вручення чергових військових звань привітав офіцерів із визначною для них подією, побажав з честю носити офіцерські звання та погони та звитяжної служби.



"Вітаємо побратимів! Пишаємося вами! Бажаємо здійсненням мрій і вперед – до Перемоги! Служимо разом – переможемо разом! Все буде – Україна!", - сказав Сергій Войченко.



До слова, нещодавно військові 14-ї ОМБр повернулися зі Сходу України у місце постійної дислокації - Володимир-Волинський. З цієї нагоди у Володимирі-Волинському на площі Героїв влаштували урочисту зустріч для захисників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 20 офіцерів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали військові звання «старший лейтенант».Про це повідомляє пресслужба волинської бригади.Командир військової частини полковникпід час урочистої церемонії вручення чергових військових звань привітав офіцерів із визначною для них подією, побажав з честю носити офіцерські звання та погони та звитяжної служби."Вітаємо побратимів! Пишаємося вами! Бажаємо здійсненням мрій і вперед – до Перемоги! Служимо разом – переможемо разом! Все буде – Україна!", - сказав Сергій Войченко.До слова, нещодавно військові 14-ї ОМБр повернулися- Володимир-Волинський. З цієї нагоди у Володимирі-Волинському на площі Героїв влаштували урочисту зустріч для захисників.

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