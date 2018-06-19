Наслідки негоди: на Волині відновлюють світло у населених пунктах





Про це



Наразі аварійні ситуації ліквідовують 4 оперативно-виїзні бригади, задіяли 6 одиниць техніки.



За повідомленнями синоптиків, сьогодні, 19 липня, на Волині очікуються грози з шквалами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 14 годину 19 липня 2 населені пункти Луцького району повністю залишилися без електропостачання, ще 2 - частково.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».Наразі аварійні ситуації ліквідовують 4 оперативно-виїзні бригади, задіяли 6 одиниць техніки.За повідомленнями синоптиків, сьогодні, 19 липня, на Волині очікуються грози з шквалами.

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