Наслідки негоди: на Волині відновлюють світло у населених пунктах
Сьогодні, 14:22
Станом на 14 годину 19 липня 2 населені пункти Луцького району повністю залишилися без електропостачання, ще 2 - частково.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».
Наразі аварійні ситуації ліквідовують 4 оперативно-виїзні бригади, задіяли 6 одиниць техніки.
За повідомленнями синоптиків, сьогодні, 19 липня, на Волині очікуються грози з шквалами.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».
Наразі аварійні ситуації ліквідовують 4 оперативно-виїзні бригади, задіяли 6 одиниць техніки.
За повідомленнями синоптиків, сьогодні, 19 липня, на Волині очікуються грози з шквалами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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