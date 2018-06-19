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Наслідки негоди: на Волині відновлюють світло у населених пунктах

Наслідки негоди: на Волині відновлюють світло у населених пунктах
Станом на 14 годину 19 липня 2 населені пункти Луцького району повністю залишилися без електропостачання, ще 2 - частково.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».

Наразі аварійні ситуації ліквідовують 4 оперативно-виїзні бригади, задіяли 6 одиниць техніки.

За повідомленнями синоптиків, сьогодні, 19 липня, на Волині очікуються грози з шквалами.


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Теги: Волинь, світло, електроенергія, негода, наслідки
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