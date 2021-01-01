«Не розумію тих, хто ховається від армії», – 19-річна військова-медик, що служить в зоні ООС

Вікторія Бондарук із села Пульмо уже наступного дня взяла в руки свій диплом та поїхала у військову частину Володимира-Волинського з одним-єдиним бажанням – підписати контракт на військову службу.



А йшла туди за своїм хлопцем Андрієм Касієм, котрий після навчання в одному з військових закладів Харкова уже проходив контрактну службу, пише



Багато розповідей про службу в армії дівчина чула від свого діда Івана, а також хрещеного дядька, що додавали впевненості ї правильності свого вибору.



Командир частини після розмови з дівчиною підтримав її намір служби у війську, тим паче, що медиків у частині та зоні ООС таки бракувало.



Пройшовши медичну комісію, Вікторія вже у липні опинилася в військовій навчальній частині в місті Десна, де разом із 60 іншими дівчатами та жінками проходила курс молодого бійця. Тривали вони місяць, під час яких протягом перших двох тижнів проходили теорію, потім – практичні заняття. Були підйоми о 5.30 ранку, сніданки о шостій, потім – заняття на природі, де вивчали зброю, розбирали-збирали автомати ТТХ, студіювали калібри куль, дальність їх польоту, вчили будову гранати, міни і навіть те, як правильно копати окопи. Останнє пробували й на практиці, бо ж який солдат – без окопа?



«Важко давалася фізична підготовка, під час якої не раз доводилося долати смугу перешкод на рівні з чоловіками, хоча теорія сприймалася і вчилася дуже легко. У підсумку – складали екзамени», — розповідає військова-медик.



З Десни дівчина знову поїхала у Володимир-Волинську військову частину, звідки через місяць її відправили в зону ООС, бо там потрібен був медик.



«Приїхала туди 25 вересня, зупинилися неподалік одного з сіл в Новоайдарівському районі. Базувалася наша батарея на другій лінії. А за 100 кілометрів стояла батарея Андрія, — розповідає Вікторія. – Тому ми часто бачилися, а згодом вирішили одружитися. Розписалися ми урочисто у Лисичанську 13 листопада».



Окрім Вікторії, у батареї проходили службу ще три жінки: дві військові та кухарка, з якими одразу знайшла спільну мову.

«В мої обов’язки входило контроль та видача медикаментів, надання першої медичної допомоги, проведення занять з особовим складом з надання медичної допомоги, де розповідала, що і як можна застосувати із аптечки при екстремальних випадках», — каже Вікторія.



Ранок для військової розпочинався близько сьомої години, потім — ранкове шикування, де отримували повну інформацію про ситуацію в зоні ООС та на місцях. Кожен отримував завдання на день завдання на день, а увечері – знову шикування та звітування про роботу.

Дівчина часто просилася в командира ходити в наряди, і, дякувати Богу, в період її перебування в зоні військових дій було тихо. Окрім того, доводилося разом з іншими їздити в село за продуктами, займалася оформленням документації та рапортів.



«Сьогодні контрактна служба дає багато переваг. Окрім вагомого грошового заохочення, бійці-контрактники повністю забезпечуються формою, взуттям, мають пільги. В зоні ООС повністю забезпечені харчуванням, - розповідає дівчина. – Не розумію тих, хто ховається від армії або ж довго роздумує, чи йти на контрактну службу».



Пробувши без відпустки в зоні бойових дій сім місяців, дівчина у квітні повернулася у Володимир-Волинську військову частину, а в травні, взявши відпустку разом із чоловіком, приїхала додому, в рідне село Пульмо, до батьків. Зізнається, що мама й досі не може змиритися з вибором доньки, а от батько одного разу їй зізнався, що пишається її вибором.



Після гостювання у батьків подружжя знову повернулося до військової частини, і, якщо буде така потреба, знову вирушать в зону ООС.



Свій громадянський та військовий обов’язок подружжя твердо націлене виконувати до кінця, адже Вікторії до завершення контракту залишилося ще два роки, Андрієві – півтора роки. Хотілося б, зізнається дівчина, здобути ще й вищу освіту, адже статус учасниці бойових дій дає можливість зробити це безкоштовно.



Але про це, каже, буде думати пізніше. Головне зараз – добре відпочити у колі рідних та з новими силами стати до військової служби!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівно рік тому, закінчивши навчання у Ковельському медичному коледжі за спеціальність «сестринська справа», 18-річнаіз села Пульмо уже наступного дня взяла в руки свій диплом та поїхала у військову частину Володимира-Волинського з одним-єдиним бажанням – підписати контракт на військову службу.А йшла туди за своїм хлопцем, котрий після навчання в одному з військових закладів Харкова уже проходив контрактну службу, пише "Район.Шацьк" з посиланням на газету «Новий погляд+».Багато розповідей про службу в армії дівчина чула від свого діда, а також хрещеного дядька, що додавали впевненості ї правильності свого вибору.Командир частини після розмови з дівчиною підтримав її намір служби у війську, тим паче, що медиків у частині та зоні ООС таки бракувало.Пройшовши медичну комісію, Вікторія вже у липні опинилася в військовій навчальній частині в місті Десна, де разом із 60 іншими дівчатами та жінками проходила курс молодого бійця. Тривали вони місяць, під час яких протягом перших двох тижнів проходили теорію, потім – практичні заняття. Були підйоми о 5.30 ранку, сніданки о шостій, потім – заняття на природі, де вивчали зброю, розбирали-збирали автомати ТТХ, студіювали калібри куль, дальність їх польоту, вчили будову гранати, міни і навіть те, як правильно копати окопи. Останнє пробували й на практиці, бо ж який солдат – без окопа?«Важко давалася фізична підготовка, під час якої не раз доводилося долати смугу перешкод на рівні з чоловіками, хоча теорія сприймалася і вчилася дуже легко. У підсумку – складали екзамени», — розповідає військова-медик.З Десни дівчина знову поїхала у Володимир-Волинську військову частину, звідки через місяць її відправили в зону ООС, бо там потрібен був медик.«Приїхала туди 25 вересня, зупинилися неподалік одного з сіл в Новоайдарівському районі. Базувалася наша батарея на другій лінії. А за 100 кілометрів стояла батарея Андрія, — розповідає Вікторія. – Тому ми часто бачилися, а згодом вирішили одружитися. Розписалися ми урочисто у Лисичанську 13 листопада».Окрім Вікторії, у батареї проходили службу ще три жінки: дві військові та кухарка, з якими одразу знайшла спільну мову.«В мої обов’язки входило контроль та видача медикаментів, надання першої медичної допомоги, проведення занять з особовим складом з надання медичної допомоги, де розповідала, що і як можна застосувати із аптечки при екстремальних випадках», — каже Вікторія.Ранок для військової розпочинався близько сьомої години, потім — ранкове шикування, де отримували повну інформацію про ситуацію в зоні ООС та на місцях. Кожен отримував завдання на день завдання на день, а увечері – знову шикування та звітування про роботу.Дівчина часто просилася в командира ходити в наряди, і, дякувати Богу, в період її перебування в зоні військових дій було тихо. Окрім того, доводилося разом з іншими їздити в село за продуктами, займалася оформленням документації та рапортів.«Сьогодні контрактна служба дає багато переваг. Окрім вагомого грошового заохочення, бійці-контрактники повністю забезпечуються формою, взуттям, мають пільги. В зоні ООС повністю забезпечені харчуванням, - розповідає дівчина. – Не розумію тих, хто ховається від армії або ж довго роздумує, чи йти на контрактну службу».Пробувши без відпустки в зоні бойових дій сім місяців, дівчина у квітні повернулася у Володимир-Волинську військову частину, а в травні, взявши відпустку разом із чоловіком, приїхала додому, в рідне село Пульмо, до батьків. Зізнається, що мама й досі не може змиритися з вибором доньки, а от батько одного разу їй зізнався, що пишається її вибором.Після гостювання у батьків подружжя знову повернулося до військової частини, і, якщо буде така потреба, знову вирушать в зону ООС.Свій громадянський та військовий обов’язок подружжя твердо націлене виконувати до кінця, адже Вікторії до завершення контракту залишилося ще два роки, Андрієві – півтора роки. Хотілося б, зізнається дівчина, здобути ще й вищу освіту, адже статус учасниці бойових дій дає можливість зробити це безкоштовно.Але про це, каже, буде думати пізніше. Головне зараз – добре відпочити у колі рідних та з новими силами стати до військової служби!

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